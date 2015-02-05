CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Enero 2017

A LAS 16.45 POR AMARTE ASÍ

11/01/2017 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 MORFI CAFÉ

14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASÍ

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA

23.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

(CONTINUACIÓN)

23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.30 UPLAY

01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

21.00 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA

NOTICIA

22.00 EL PUNTO ROJO

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 REVANCHA

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.30 EL MUNDO DEL

ESPECTÁCULO

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASION POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

16.30 CIRCUITO ARGENTINO

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHIKUCHIS

19.00 PUNTO LÍMITES

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 PAISANOS

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 LA TOCATA

CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

23.00 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.07 EL GRAN SIMÓN

09.27 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ

11.36 LA VIDA SEGÚN GRETA

13.26 TINKER BELL Y LA BESTIA DE NUNCA JAMÁS

15.05 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN

SEBASTIÁN 2016

15.35 LA SONRISA DE MONA LISA

18.01 NUESTRO HERMANO IDIOTA

19.49 FIREWALL

22.00 BAJO AMENAZA

23.49 LA TRAMPA

TCM

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.05 ETERNAMENTE AMIGAS

16.15 EL PERFECTO ASESINO

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 ENCRUCIJADA

23.15 ARMA MORTAL 2

TNT

08.08 LICENCIA PARA CASARSE

09.48 OZ. EL PODEROSO

12.02 ENCANTADA

13.55 JUMANJI

15.50 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

17.26 FURIA DE TITANES 2

19.04 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

22.00 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

23.38 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

01.36 EL CÓDIGO DEL

SPACE

08.02 EL HALCÓN ANDA SUELTO

09.56 INFORME PELÍCANO

12.30 JUEGO DE PATRIOTAS

14.36 LOS SECRETOS DEL PODER

16.57 CARRERA INFERNAL

18.29 VENGANZA EN LA PRISIÓN

20.07 MAXIMUM CONVICTION

22.00 CARRERA CONTRA EL TIEMPO

CINECANAL

09.00 GREASE LIVE!

11.20 PERDIDOS EN NUEVA YORK

13.00 UNA NAVIDAD DE LOCOS

14.45 CJ7. JUGUETE DEL ESPACIO

16.20 HOY 13 MAÑANA 30

18.05 LA INVENCIÓN DE HUGO

20.20 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

22.00 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA

23.30 TEOREMA CERO

SONY

08.00 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 THE FOSTERS

15.00 THE FOSTERS

16.00 THE FOSTERS

17.00 SÓLO POR DINERO

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 CÓDIGO NEGRO

21.00 CÓDIGO NEGRO

22.00 CÓDIGO NEGRO

A DÓNDE IR


CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30, SE

PROYECTARÁ “CIGÜEÑAS,

PELÍCULA DE ANIMACIÓN.

ENTRADA $30.

+HOY Y MAÑANA, A LAS 22.30,

“GILDA, NO ME ARREPIENTO DE

ESTE AMOR”.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

+LUNES Y MIÉRCOLES, DE

19 A 21, TALLER DE VERANO,

TEATRO + PINTURA PARA

NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS.

PROFESORA PAOLA MORALES.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+HOY Y MAÑANA, DE 19 A

22, SEMINARIO DE DANZAS

TRADICIONALES AFRICANAS Y

DE DANZAS DE LOS ORISHAS,

A CARGO DE LA PROFESORA

SILVIA MÓNICO POSADAS.

DESAFINADO BAR

(URQUIZA 267)

+VIERNES 13, A PARTIR DE

LAS 23, RECITAL DE GONZALO

TAHHAN.

FERIA BARRIAL

ITINERANTE

+VIERNES 13, DE 18 A 22, CIRAS

TIENDA DE BELLEZA, EN 24

DE SEPTIEMBRE 661, PLANTA

ALTA, ENTRE CATAMARCA Y

ALSINA.

+SÁBADO 14, DE 17 A 22,

ALFREDO DEGANO 252

(BARRIO CABILDO)

CINES

SUNSTAR

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACION, MUSICAL. (ATP)

HOY AL 11/01- 16:20 (Cast) 18:30

(Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 11/01- 17:05 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 11/01 - 19:50 (Cast) 22:30

(Subt) 01:00 (Subt)

PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 11/01- 17:00 (Cast) 19:30

(Cast)

¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

HOY AL 11/01 22:00 (Subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY AL 11/01- 17:20 (Cast) 19:30

(Cast) 21:40 (Cast)

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

(2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

HOY AL 11/01- 18:30 (Cast) 21:30

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

ESTRENO

17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05

SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP

ESTRENO

16:20 (SÓLO DOMINGO)

18:30 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D

ATP ESTRENO

17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS

DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

ROGUE ONE: UNA

HISTORIA DE STAR WARS

22:10 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

 
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