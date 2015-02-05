CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Enero 2017
A LAS 16.45 POR AMARTE ASÍ
Por El Liberal
11/01/2017 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 MORFI CAFÉ
14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASÍ
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO TOMBOLA NOCTURNA
23.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
(CONTINUACIÓN)
23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.30 UPLAY
01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
21.00 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA
NOTICIA
22.00 EL PUNTO ROJO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 REVANCHA
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.30 EL MUNDO DEL
ESPECTÁCULO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASION POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
16.30 CIRCUITO ARGENTINO
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHIKUCHIS
19.00 PUNTO LÍMITES
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 PAISANOS
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 LA TOCATA
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.07 EL GRAN SIMÓN
09.27 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ
11.36 LA VIDA SEGÚN GRETA
13.26 TINKER BELL Y LA BESTIA DE NUNCA JAMÁS
15.05 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN
SEBASTIÁN 2016
15.35 LA SONRISA DE MONA LISA
18.01 NUESTRO HERMANO IDIOTA
19.49 FIREWALL
22.00 BAJO AMENAZA
23.49 LA TRAMPA
TCM
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.05 ETERNAMENTE AMIGAS
16.15 EL PERFECTO ASESINO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 ENCRUCIJADA
23.15 ARMA MORTAL 2
TNT
08.08 LICENCIA PARA CASARSE
09.48 OZ. EL PODEROSO
12.02 ENCANTADA
13.55 JUMANJI
15.50 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
17.26 FURIA DE TITANES 2
19.04 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
22.00 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
23.38 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
01.36 EL CÓDIGO DEL
SPACE
08.02 EL HALCÓN ANDA SUELTO
09.56 INFORME PELÍCANO
12.30 JUEGO DE PATRIOTAS
14.36 LOS SECRETOS DEL PODER
16.57 CARRERA INFERNAL
18.29 VENGANZA EN LA PRISIÓN
20.07 MAXIMUM CONVICTION
22.00 CARRERA CONTRA EL TIEMPO
CINECANAL
09.00 GREASE LIVE!
11.20 PERDIDOS EN NUEVA YORK
13.00 UNA NAVIDAD DE LOCOS
14.45 CJ7. JUGUETE DEL ESPACIO
16.20 HOY 13 MAÑANA 30
18.05 LA INVENCIÓN DE HUGO
20.20 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
22.00 BEE MOVIE. LA HISTORIA DE UNA ABEJA
23.30 TEOREMA CERO
SONY
08.00 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 THE FOSTERS
15.00 THE FOSTERS
16.00 THE FOSTERS
17.00 SÓLO POR DINERO
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 CÓDIGO NEGRO
21.00 CÓDIGO NEGRO
22.00 CÓDIGO NEGRO
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30, SE
PROYECTARÁ “CIGÜEÑAS,
PELÍCULA DE ANIMACIÓN.
ENTRADA $30.
+HOY Y MAÑANA, A LAS 22.30,
“GILDA, NO ME ARREPIENTO DE
ESTE AMOR”.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
+LUNES Y MIÉRCOLES, DE
19 A 21, TALLER DE VERANO,
TEATRO + PINTURA PARA
NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS.
PROFESORA PAOLA MORALES.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+HOY Y MAÑANA, DE 19 A
22, SEMINARIO DE DANZAS
TRADICIONALES AFRICANAS Y
DE DANZAS DE LOS ORISHAS,
A CARGO DE LA PROFESORA
SILVIA MÓNICO POSADAS.
DESAFINADO BAR
(URQUIZA 267)
+VIERNES 13, A PARTIR DE
LAS 23, RECITAL DE GONZALO
TAHHAN.
FERIA BARRIAL
ITINERANTE
+VIERNES 13, DE 18 A 22, CIRAS
TIENDA DE BELLEZA, EN 24
DE SEPTIEMBRE 661, PLANTA
ALTA, ENTRE CATAMARCA Y
ALSINA.
+SÁBADO 14, DE 17 A 22,
ALFREDO DEGANO 252
(BARRIO CABILDO)
CINES
SUNSTAR
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACION, MUSICAL. (ATP)
HOY AL 11/01- 16:20 (Cast) 18:30
(Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 11/01- 17:05 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 11/01 - 19:50 (Cast) 22:30
(Subt) 01:00 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 11/01- 17:00 (Cast) 19:30
(Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
HOY AL 11/01 22:00 (Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY AL 11/01- 17:20 (Cast) 19:30
(Cast) 21:40 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
(2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
HOY AL 11/01- 18:30 (Cast) 21:30
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
ESTRENO
17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05
SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP
ESTRENO
16:20 (SÓLO DOMINGO)
18:30 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D
ATP ESTRENO
17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS
DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
ROGUE ONE: UNA
HISTORIA DE STAR WARS
22:10 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50