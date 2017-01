FUNEBRES FÚNEBRES | 11 de Enero de 2017

11/01/2017 -

11/1/17

- Carlos Félix Arce

- Ángel Antonio Barraza (La Banda)

- María Elena Giménez

- Celsa del Valle Gutiérrez

- Younes Ibrahim Bshier

- Vida Valdueza (La Banda)

- María Antonia Ávila

ABUD, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. Sus amigos Victoria Moukarzel de Mdalel, Dr. Orlando A. Mdalel, Dra. María C. Mdalel de Vidal, Luis Ángel Mdalel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Lourdes, Romina y Jesús, hijos políticos Guillermo, Pablo y Florencia, sus amados nietos Alma, Bautista, Alfonso, Giuletta y Fausto participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La Punta. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus hijos: Lourdes, Romina María y Carlos Jesús Arce, sus hijos pol.: Guillermo, Carlos y Florencia y nietos, part. con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa La Punta. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Su madre María Pura Yáñez de Arce, participa con inmenso dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La Punta.

ARCE, CARLOS FÉLIX (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus hermanos María Mercedes Arce y Mario Eugenio Ferrero, sus sobrinos Luciana y Sebastián Ferrero, Belén Fernández Giménez, sus sobrinos nietos Bruno e Iván Ferrero participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Su hermana política Ana Maria Gómez Barabino, Alberto Argañaraz, sus hijos Javier, Sebastián y Victorio con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La Punta.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Su sobrino Carlos Javier Argañaraz y su hija Justina Argañaraz participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La Punta.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Su sobrino Victorio Nicolás Argañaraz, su esposa Anabel Carrasco y su hijito Constantino, participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La Punta.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Su sobrino Sebastián Argañaraz, Flavia Pérez y sus hijos Anita y Santiago participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso,. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La Punta.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Señor ya está ante tus brazos, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Su tío Dr. Livio Arnaldo Gómez Álvarez participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Su sobrina y ahijada que no te olvidará, Luciana Ferrero Arce participa con inmenso dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La punta.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Su tía Edda Mabel Falletti de Gómez Álvarez, sus hijos, Mabel y Nelson, Carlos y Mariela, María del Carmen y Edil con sus respectivas flias. participan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. y acompañan a la flia. en tan doloroso momento.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia, María José y Mariano Gubaira y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y vecino Nene, y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa La Punta. Rogamos Oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Rápido fuiste a encontrarte con tu amada Amalia en la gloria del cielo. Arq. Anselmo Vizzosi, Marcela Scocozza con sus hijos Juan Bautista y José Vicente participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Jesús, Lourdes y Romina con el cariño de siempre y los hermosos recuerdos de La Punta.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. La Promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de Nene y acompaña con cariño a sus hijos. Ya descansa en paz junto a su querida María Amalia.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus amigos Daniela Barquín, Pablo Godoy Molinari, sus hijos Santi y Morena acompañan a sus hijos Romy, Lourdes y Pitu en estos momentos de tanto dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Susana, José L. González, Lucas y Anita acompañan con pesar el fallecimiento del hermano de su amiga y vecina Mary. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Señor ya está ante Ti recíbelo en tu Reino". José Fili, Silvia Frias de Fili, e hija participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Maria Lourdes y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. La Cámara Hotelera Gastronómica de Santiago del Estero participa el fallecimiento del padre de la presidenta María Lourdes Arce y flia. Rogamos por su eterno descanso.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Atilio Davidson, Elena Yoles e hijos acompañan en este momento de dolor a su hija María Lourdes Arce y flia. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Tato y Nilda Comper, sus hijos Luis, Ricardo y Juan con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Dr. Juan Comper, su esposa María Laura Friedrich, sus hijos Juan Cruz y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Despedimos con profunda tristeza al amigo Nene, en oración. Dr. Francisco Lescano Núñez, Prof. Noemí Farías, Mara y Guillermo, Lara y René, Marisel y Franco. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Elva Cortez y su hija Carolina Ana Maria participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La Punta.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus amigos sanjuaninos; José Pérez y Gladys Gil acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La Punta.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Miriam Amil Feijóo y Clarita Álvarez acompañan en tan difícil momento a su hermana Mary, hija Lourdes y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Olga Carabajal y Hebe de Infante del Castaño y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana Mary y su esposo Mario Ferrero y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Tu vecino y amigo Richard, Isabel y Cristian Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Florería Alba 2 y Mafud , participan con inmensa tristeza la partida de su vecino y querido amigo Nene. Acompañan a sus hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Acompañan con profundo dolor a toda la flia. Luisa de Palencia y sus hijos Mariela, Carmen, Roberto, Mrthy, Carolina Palencia y respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Alejandra y Mónica Lazarte participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Romina. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Nene, Dios te puso en nuestra senda para que aprendamos el sentido de un caminar en paz, que Él que todo lo puede, te reciba donde brillará la luz que no tiene fin". Para nuestras amadas amigas Lou y Ro, cristiana resignación. Ana, Paula, Ricardo, Lucia y Felipe participan con profundo dolor su partida.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Querido amigo Nene sentimos con profunda tristeza tu partida, dejando un gran vacío en nuestros corazones. Que el Señor te reciba y te tenga en la Gloria junto a tu esposa como vos lo querías, que descanses en paz. Sus amigos Héctor Toscano y Gringa, hijos Patricia, Gianina y Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Dr. Carlos Roberto Alderete, su esposa Rosalía Marcos e hijos María Cecilia y flia., Carlos Augusto y flia., participan con gran pesar el fallecimiento del querido amigo y acompañan en el dolor a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Roberto Voget y Bianca Vinocur acompañan en este doloroso momento a su hijo Jesús y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Anabel Moyano de Arce (a), y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Gugui Arce, Pancho Vera y flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Pablo Arce y Andrea Paz, sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Rodolfo Scarazzini y Gaby Urrere y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan dolorosa circunstancia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Pablo Soria y Claudia Lucio Falcione participan con profundo dolor y acompañan en este difícil momento el fallecimiento del padre de su amiga Lourdes y Guillermo. Que el Señor les dé resignación cristiana. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona, sus hijos Mariela y Manuel, Andrea y Pablo, Agustín y Joana, Ignacio y Camila y Benjamín Paz participan con dolor el fallecimiento de su amigo Nene y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus amigos Carlos Báez, Marta Adriana Sayago y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Luis E. López, sus hijas Virginia, Eugenia, Verónica y sus respetivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan penoso trance.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Querido Nene que descanses en paz junto a tu querida María Amalia! Silvia Llugdar y flia. participa con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa La Punta. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Marcelo A. Argañarás y flia. participan con dolor dolor el fallecimiento de su querido y apreciado amigo y ex vecino Nene. Piden oraciones en su memoria. R.I.P.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Familia Gorosito Sanguedolce, Residencial Alasca, Residencial Estilo y empleados participan el fallecimiento del colega y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Silvia del Carmen Abalovich (a), hijos y nietos acompañan con mucho cariño y profundo dolor a Lourdes y demás familia por el fallecimiento de su papá. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Los compañeros de trabajo de su hija Lourdes: Analía Paulon, Lucía Chávez, Roberto Gerez, Rudy Ibárra, María Elena Liendo, Miriam Amill Feijóo, Viviana Averssa, Guillermo Vallé y Roberto Bucci participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus amigas Analía Terzano; Gugui Arce, Josefina Santillán, Mercedes Simonetti, Maru Jiménez, Norita Ochoa acompañan a sus hijos y su querida hermana política Anita en estos momentos de dolor. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Rogamos oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus hijos Carina, Juan, hijos pol. Ariel, nietos Yaquelin, Yazmín, Manuel, Benjamín, Paulina participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Ángel del Rosario Storniolo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Negrita, acompaña en el dolor a sus familiares y ruegan por su eterno descanso.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Juan Carlos Guardini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Negrita acompañan en el dolor a sus familiares y ruegan por su eterno descanso.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Tucky Sastre de Alonso y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Negrita y acompañan a la flia. en este difícil momento.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Julia E. Trungelliti de Fioramonti y familia; Marta Angélica Trungelliti de Pérez Roberti y familia participan su fallecimiento y acompañan con profundo pesar a su primo Oscar Victorio y demás familiares. Elevan oraciones para la tan estimada Negrita.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Su esposa Sandra Robles, sus hijos Yoelia, Pamela, Agustín, Nahiel, su mamá Elsa, sus hnos Fernando, Rita, Bebo, hno. pol. Andrés y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9h en el Cementerio La Piedad. Cob UOCRA. Serv. Real. por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su madre desconsolada Elsa, su esposa Sandra, sus hijas Yoelia, Pamela, Agustín y Nahiel, sus hermanos René, Rita y Bebo participan con gran dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Atilio Pedro Gelid y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. La empresa LBS participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo Víctor Hugo. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. La empresa Electro Poda y sus compañeros de trabajo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Horacio y Pequi Díaz Núñez y respectivas familias participan con pesar el fallecimiento del estimado vecino y amigo Pepe.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Sus amigos de la calle 4, del Bº Jorge Newbery participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Personal administrativo, operativo y gerencia de la empresa Industria Primonti SRL. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

BSHIER, YOUNES IBRAHIM (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Sus hijos Ibrahim, Amira, Zamira Bshier, hijos pol. Siomara, nietos Francisco, Nazira, Zaio, Zahira y demás familia participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BSHIER, YOUNES IBRAHIM (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Carina Díaz e hijas Erica, Siomara y Melina Baudano participan con dolor su fallecimiento.

BSHIER, YOUNES IBRAHIM (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Leovino Días y Sra. Elvira Jiménez participan con dolor su fallecimiento.

CASTAÑO DE DÍAZ, VIRGINIA MONZARRAD (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Acompañamos con dolor y fe a los amigos correligionarios Cara y Rosy Díaz y flia. y afectos. Rogamos oraciones en su memoria. Juventud Radical Progresista y Popular.

GIMÉNEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Un ser angelical, Dios te recibe en sus brazos siempre estarás presente en nosotros. Su hermana Elsa, sus sobrina hija Carla. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GUTIÉRREZ, CELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Participan con dolor su fallecimiento, hijos, vecinos y demás familiares. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia realizados POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Su querido amigo Tony Barrientos y familia participan su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus primos Mirta Astún, Francisco Crespo y familia, sus sobrinos Adrián Casadei y su esposa Vaniria Amoedo acompañan a Marta y toda la familia con cariño en este penoso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Nura M. de Mdalel., Dr. Orlando Mdalel, María Cristina Mdalel de Vidal y Luis A. Mdalel participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Nora Urquía de Medina, sus hijos, hijos políticos y nietos despiden al buen amigo Oscar y acompañan a Marta y familia desde el corazón.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Tu hermano en el afecto Bochín Llapur y flia. participan con gran dolor su fallecimiento y acompaño a Marta y flia. en este dolor. Oscar, hermano descansa en paz. Que así sea, Amén. Se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. La comisión directiva, socios y empleados de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, acompañan en este difícil momento a los familiares de quien fuera socio vitalicio de nuestra institución rogando una oración en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Dr. Benjamín Flores Turk, su esposa María Isabel Beggeres y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Humberto Fadel Astún, su esposa Olga, hijos Luis, Omar y Andrea acompañan a su prima hermana Marta e hijos en tan difícil trance. Elevando oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada, Dra. Marta Carolina López Ávila. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. Carolina López. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Juan Valdez, su señora Anita, sus hijos Germán, Andrea (a), acompañamos a Martita, sus hijos y demás familiares despedimos a una gran persona que fue Don Oscar, que fue y será una gran persona. Que hasta el cielo lloró su partida hacia la Casa del Señor. Rogamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Dr. Miguel Eugenio Zírpolo y señora Marta Blanes participan el fallecimiento del señor padre de la Dra. Carolina López, acompañándola en estos momentos de dolor.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Mauricio Domínguez, Clara Noemí Achával, sus hijos Gladys, Ana María, Luis Daniel, Carlos y Marcelo con sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan espiritualmente a su esposa Marta e hijos.

MALDONADO, AMANDA IDELINA (Niña) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. ¡Oh Madre, Madre! Con esa palabra tuya - "Fiat"- nos has hecho hermanos de Dios y herederos de su gloria - ¡Bendita seas! Amílcar Buenvecino y Regina Pereyra; Luis Congiu, Perla Buenvecino y sus familias participamos con dolor su fallecimiento. Acompañamos a nuestros primos y demás familiares. Elevamos y pedimos oraciones.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Sus primos Marité (a), Jorge (a), Marcela (a) Elías Tarchini y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Todo Frío Refrigeraciones participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Oscar Muratore y familia, Martín Muratore y familia acompañan a su familia en este momento de dolor.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Sus amigos Silvia Rosa Gallardo, Dr. Alejandro Gallardo, Dr. Ricardo Gallardo y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Carlos Sánchez y familia participan con dolor la partida de un gran vecino y amigo. Siempre estarás en nuestras memorias y te recordaremos con esa sonrisa de todos los días.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo y acompañan con cariño a Silvia y a sus hijas en el dolor y la oración.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera e hijos, participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su esposa e hijas. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Horacio Pedro Montenegro e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GEREZ, CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/04|. Carito querida, hoy se cumplen trece años de tu partida a la casa celestial. Que tu alma bondadosa esté bajo la mirada y protección de nuestro Señor Jesús. Tu familia invita a la misa que para rogar por ti se celebrará hoy en la Iglesia San Francisco a las 20.

GALVÁN, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/16|. Padre, tu sabes cuanto te necesito. Sus hijos Iván, Lourdes y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GEREZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Su esposa Hilda, sus hijos Oscar, Daniel y Adriana; Zulma, Lelia y Guillermo; nietos y bisnietos invitan a la misa en su memoria hoy miércoles 11 a las 21 en la Catedral Basílica.

GEREZ VDA. DE MOYANO, MARTA RAMONA M. (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. ¡Perdón Señor por nuestras lágrimas! Porque creemos en ti, sanarás nuestro dolor, para superar la ausencia del ser irremplazable que tanto extrañamos. Madre... aceptamos tu partida confiados en la palabra del maestro. No es posible la alegría del reencuentro, sin sufrir el dolor de la despedida. Sus hijos Any, Omar y Magalí Moyano, hijos políticos Julio Sosa y Guido Rodríguez, nietos Gabriel, Micaela, Claudio y Adrian, nieta política Rita, bisnietos Álvaro y Agustina, su querido tío Nicandro Gallo y familia Agradecen infinitamente a todas las personas que nos acompañaron y reconfortaron en tan doloroso momento, especialmente a su colaboradora Graciela Gómez (Gachy) que en forma incondicional estuvo siempre a su lado y dándonos palabras de afecto y apoyo a nosotros, sus hijos. Se invita a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su partida al reino celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, CARLOS ALBERTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/17|. Ya pasaron nueve días de tu partida pero seguirás presente en el recuerdo de tus seres queridos. Tu familia invita a la misa que se celebrará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco.

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (Tano - Turi) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. "Padre querido, te dormiste, pero dejaste en nuestras vidas, muchas enseñanzas que hoy nos sirven. Padre, como quisiera verte para abrazarte y decirte que te quiero". Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Florencia, familiares y amigos invitan a la misa hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse dos años y cinco meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

SOLER, SALVADOR ONOFRE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16|. Siete meses extrañándote, cada día más necesitamos tu abrazo, tus consejos, tus caricias, un... "Hola nenu..." nos hace tanta falta, tu ausencia física duele cada vez más. ¡Gracias, gracias por tanto amor, por habernos regalado todo de vos! Sos nuestro orgullo, nuestra guía, nuestro ángel guardián. Te amamos ¡Siempre juntos! Su esposa Titina Elías, sus hijas Ivanna, Gisella y Fiorella, hijos políticos José, Juan Manuel, José María y su nieta Camila invitan a la misa, que en su memoria, se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica.

ALEGRE, MIGUEL JORGE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor|. Padre: cada día, en cada amanecer me acuerdo de ti, para mí el tiempo no ha pasado. Quedan los recuerdos, las enseñanzas que nos dejaste porque aunque tú ya no estés más, aún vives en los corazones de quiénes te amamos. Tus hijos Pedro Alegre y flia.; Graciela Alegre de Detling y flia.; Nora Pacheco y flia.; Yasmine Pacheco y Agustín Arques recuerdan a su padre al cumplirse 7 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, ÁNGEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Su madre Marina, sus hijos Sandra, Jhoana y Ángel y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Misericordia. Casa velat. Manuel Coronel 188, La Banda. ORG. NORCEN - SEPELIO SANTIAGO.

MORALES, ANA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. "El Señor la reciba en sus brazos y la cubra con su manto eterno". Sus sobrinos Mariano y Álvaro Brunet, sus amigas que siempre la recordarán María Luisa Brunet de Chazarreta y flia, Beatriz Alcalde de Filippi y Silvia Filippi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno a tu hija, que goce de la plenitud de tu rostro". Egui Mattar, Olga Ibáñez junto a sus hijos Soledad, Laura, Miriam, Luciana y Lucio con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a nuestra querida Any y flia. Elevaremos oraciones en su querida memoria.

MORALES, ANA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. Nora Camuñas de Badessich participa con dolor el fallecimiento de su querida tía, y ruega oraciones en su memoria.

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Su esposo Enrique Fajardo, su hijo Omar, su nuera Fanny, sus nietas Vanina y Andrea participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Querida esposa, mi fiel compañera, te adelantaste en este viaje. No estoy lejos, justo del otro lado del camino hasta siempre. Su esposo Enrique Fajardo.

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Mi alma seguirá tu viaje, hoy me toca despedirte y aunque suplique no me abandones entendí que debía dejarte ir. Cuanto amor siento por vos mi vidita, me regalaste 24 años de pura felicidad y hoy cuesta aceptar que todo se acabó y solo serán recuerdos solo yo se cuanto te amo Abu!! Donde sea que vayas te voy a encontrar. Me quedo con tus valores, tus enseñanzas, tu amor y la dicha de ser tu nieta. Descansa en paz, pero no olvides aliviar mi dolor. Te amo mi viejita, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Su nieta que te amó, te ama y te amará para toda su vida con todo su corazón. Andrea Fajardo.

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Su hermana política Nélida Fajardo, su esposo René Díaz y sobrinos Karina y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Nuestras condolencias a la familia Fajardo de parte de Óptica La Banda Visión y Óptica Ver Más. Rogamos oraciones en su querida memoria.

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Nené Grana de Manfredi y sus hijos Pancho y Gladis Olivares; Mónica y Oscar Ruiz; Susana y Dito Ledesma; María Silvina y Sergio Marinoff, despiden con dolor a doña Vida, vecina muy querida y amiga. Elevan oraciones para su descanso eterno y acompañan a don Enrique, Omar, Fany, Vanina y Andrea en este momento difícil de la vida.

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Sus vecinos y amigos Estela de Gerez, Lorena Gerez, Ana García, Lidia Grana de Manfredi, Nena Díaz, Hugo Caballero y familia, Eva Salto, Dra. de Rogel y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración a su memoria.

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Fuerza y resignación para nuestros queridos familiares. Vida descansa en paz. Rosina, Eugenia, Agustina y Dardo.

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Que el Señor la reciba en su reino por su infinita bondad. Acompañamos a la familia Fajardo en este difícil momento. Familia Ibarra.

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. Su hija María Ángela Dinardo participa con profundo su fallecimiento. Sus restos serán inhumados el 12/1 a las 19 hs. en la ciudad de Pinto, Dpto. Aguirre. Ruega oraciones en su memoria.

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. Sus nietos María Belén y José Agustín Bianco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. Mirna Noemí Coria participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida Zobeida. Ruega oraciones en su memoria.

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. Mary, Raúl, Alicia y Georgina participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Zobeida. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. Dra. Miriam Salazar, su esposo e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija María en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.