Fotos Murió “Chocolate”, el perro que había sido hallado despellejado en Córdoba

11/01/2017 -

"Chocolate", el cachorro que fue despellejado en el cuello y la cabeza, murió en la veterinaria donde lo estaba cuidando una organización protectora de animales en Córdoba. El perrito no aguantó los dolores y, a causa de las heridas profundas que tenía, dejó de alimentarse y amaneció sin vida, informó al diario La Nación Roberto Ferrero, el dueño de la veterinaria. "El sábado empezó a decaer, el domingo no comió y hoy (por ayer) a las cinco de la mañana dejó de existir". "Chocolate" vivía en una casa abandonada, en el barrio La Milka. Su mamá era una perra de la calle que fue encontrada y adoptada por una familia de ese barrio y, tiempo después, descubrieron que estaba preñada. Tuvo muchos cachorros y la familia no podía quedarse con todos, pero los alimentaban mientras les buscaban un hogar, contó Mariana Ghigo, la directora de la Sociedad Protectora de Animales San Francisco. Una noche fueron a visitarlos y "Chocolate" no aparecía, hasta que lo vieron en una habitación solo, y en las peores condiciones. La Sociedad Protectora de Animales San Francisco publicó una petición en la plataforma Change para detener el maltrato de animales. La foto que ilustra la petición muestra cómo encontraron a "Chocolate". Otra organización protectora de animales de San Francisco, la Fundación Bio Animalis, ofrece una recompensa de $20.000 para quien pueda brindar información fidedigna sobre los responsables de la agresión al perro.