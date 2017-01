Yamil Asad jugará en Atlanta United a préstamo por un año

11/01/2017 -

El mediocampista ofensivo de Vélez Yamil Asad firmó contrato con la Atlanta United de la Major League Soccer de los Estados Unidos, a préstamo por un año con opción de compra.

El hijo del histórico Omar ‘turco’ Asad será dirigido por el ex entrenador de la selección argentina Gerardo Martino y tendrá como compañeros al ex San Lorenzo Héctor Villalba y al paraguayo ex Lanús Miguel Almirón.

En los últimos días el jugador fue noticia luego de sufrir un accidente de tránsito en la zona de Villa Devoto, sin que sufriera daños que pudieran truncar su pase.