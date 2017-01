“La batalla con Stephane está muy reñida”

Fotos SEBASTIEN LOEB.

El piloto francés, Sebastien Loeb, ganó la etapa de ayer y, al final de la especial, dialogó con la prensa de todo el mundo.

"En la etapa de hoy (por ayer) queríamos abrir el hueco, pero a falta de 80 km para la meta, al cruzar el vado de un río, hemos pinchado y perdido varios minutos cambiando la rueda. Es una lástima, porque hasta ese momento éramos los más rápidos".

A su vez, el reconocido piloto galo habló de la lucha palmo a palmo con su compatriota, Stephane Peterhansel.

"La batalla con Stéphane está de lo más reñida. Rueda rápido y no comete errores. En fuera de pista logra ganarme tiempoà En cualquier caso, es una bonita pelea. No estoy seguro de que Belén, en el desierto, sea verdaderamente mi terreno".

Respeto

"Me da bastante respeto, la verdad, sobre todo porque salimos antes que las motos y no tendremos trazadas que seguir, lo cual complica aún más las cosas. Daniel tiene ahora mucho trabajo por delante para preparar la carrera, sobre todo el fuera de pista. Se puede decir que nos va bien, pero no estamos a salvo de nada", agregó Sebastien Loeb, en últimos términos.