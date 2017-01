Ignacio Casale se quedó con la etapa y todavía sueña con pelear el título

11/01/2017 -

El chileno Ignacio Casale (Yamaha) se llevó la etapa en la categoría Cuadriciclos, empleando 5 horas, 26 minutos y 46 segundos, dejando segundo al ruso Sergey Karyakin (Yamaha), a 5 minutos y 39 segundos.

Pablo Copetti (Yamaha) finalizó en el quinto lugar y fue el argentino mejor ubicado en la etapa a 22 minutos y 42 segundos del ganador.

En la general sigue al frente Karyakin con un registro de 27 horas, 45 minutos y 50 segundos, seguido por el francés Axel Dutrie (Yamaha), a 6 minutos y 57 segundos, y por Casale, a 10 minutos y 19 segundos. Entre los tres debería estar el vencedor de la prueba.

El mejor albiceleste sigue siendo Nicolás Mazzucco, pero se ubica lejos de la punta, a 2 horas, 1 minuto y 13 segundos, en tanto que Copetti está quinto a cuatro minutos de su compatriota.

Hoy no se disputará la novena etapa que debía unir las ciudades de Salta y Chilecito.

"Ha sido un buen día, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos poniendo el broche a una etapa maratón. He rodado a buen ritmo sin dejar de sentirme cómodo con el quad. Creo que he hecho una buena etapa porque he recuperado terreno frente a pilotos que me adelantaban en la clasificación", dijo Casale.