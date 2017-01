El Ferroviario sumó un nuevo día de práctica

Fotos TRANQUILIDAD. Central Córdoba continúa con la preparación física a la espera de la reanudación del campeonato.

11/01/2017 -

Central Córdoba entró ayer en su segunda semana de trabajos para llegar de la mejor manera a la reanudación del torneo de la Primera B Nacional. La dotación ferroviaria trabajó ayer en doble turno y todavía se espera por el segundo y último refuerzo. El propio entrenador reconoció que si llega un hombre más será un delantero.

"Estamos trabajando con los dirigentes. Pero también hay una preocupación del presente de AFA que no da seguridad a ningún equipo en lo económico. Si viene un refuerzo será un delantero", aseguró Gustavo Coleoni, aunque aún no hay nada concreto.

Por otra parte, el delantero Matías Pato dijo sentirse contento y sin dolores en la nueva pretemporada.

"Estoy contento porque van pasando los días y siento que voy generando carga física y voy recuperando el nivel. El parate que tuve se nota en algunas impresiones, pero cada día que toco la pelota voy a corregir eso", mencionó ante los micrófonos de Radio Panorama.

"No pienso en los temores tras superar la lesión. Quiero volver a jugar. Disfruto el día a día y solo pienso en recuperar el nivel", completó.

Luego, Matías Pato se refirió al estilo de juego que intenta implementar el nuevo cuerpo técnico.

"Le gusta presionar arriba, ser protagonista y que la línea defensiva esté más adelante y eso nos ayuda a los atacantes porque el equipo se hace corto. Esperemos estar a la altura de sus exigencias para encontrar resultados", analizó.

Por último, confesó que sueña con su vuelta.

"Sueño y pienso en el regreso. Cada vez que me acuesto a dormir cansado disfruto de que al otro día me levanto a trabajar normalmente y cuando llegue ese día, me voy a sentir completo. Espero devolver todo el cariño", finalizó.