Fotos Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol entregaron $2 millones a los ganadores Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol entregaron $2 millones a los ganadores Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol entregaron $2 millones a los ganadores Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol entregaron $2 millones a los ganadores Previous Next

11/01/2017 -

El Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol entregaron los 2 millones de pesos a los afortunados ganadores del Gran Sorteo de Reyes, que se realizó el pasado viernes 6, entre sus usuarios y clientes. La entrega de los premios se hizo efectiva en el Centro de Pagos del Banco Santiago del Estero, de Olaechea y Libertad, de la ciudad Capital, y en las distintas sucursales del Norte Argentino, ya que muchos de los ganadores pertenecen a Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Córdoba.

La entrega de los 2 millones de pesos se llevó a cabo con la presencia de la escribana Carmen Venegas de Karam, quien supervisó el acto, y además estuvieron presentes, el CPN Aldo Mazzoleni, gerente general del BSE, Ricardo Orellana, jefe de Comercio de Tarjeta Sol, y la CPN Cecilia Echegaray, gerente general de Tarjeta Sol, entre otras autoridades.

Durante el acto, los ganadores recibieron sus cheques y se hicieron acreedores de su merecido premio por ser clientes cumplidores de ambas empresas.

Con un poco más de calma que el viernes, cuando le avisaron que se había ganado los 500.000, Silvina Victoria Astorino, la joven de 27 años, se mostró muy feliz por su suerte y contó a EL LIBERAL, cómo transcurrieron estos días.

"Todo el mundo me felicita, me llaman; trabajo en el Hospital Regional y todos se acercan a tocarme para que les de suerte. Son días muy especiales los que estoy viviendo, pero ahora con un poco más de calma, lo que me permitió analizar un poco más qué destino le voy a dar a este semejante premio que me otorgaron el Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol. Ahora estoy pensando más que nada en mi futuro, soy hija única y debo ver mi bienestar económico. Otro de mis sueños sería realizar un viaje a Turquía, un lugar que siempre tuve ganas de conocer", indicó

Historias

Yohana Olivares fue la afortunada ganadora de los 50 mil pesos por ser usuaria del Banco Santiago del Estero, y duplicó su momento ya que es clienta activa de Tarjeta Sol. Se enteró en Santa Teresita, en donde trabaja de empleada doméstica durante el verano. "Cuando me dijeron que había ganado y que tenía que venir a recibir mi premio, me alegré muchísimo pero no sabía cómo iba a hacer por el trabajo y por lo chicos. Pero vine, siempre con la idea de que me había ganado 5 mil pesos. Cuando llegué esta mañana (por ayer) de Santa Teresita y vine al Banco, recién supe que me había ganado $50.000 y que había duplicado mi premio por ser clienta de Tarjeta Sol. Hasta ahora vivo en la casa de mis padres", contó muy emocionada Yohana, sobre la sorpresa que se llevó al saber concretamente cuál era su premio.

Los ganadores

Los ganadores que recibieron sus premios en la provincia, además de Silvina fueron Luciana Gómez, Carlos Alberto Jerez, Araceli Beccaría, María Rosa Villaroya, Mariela P. Torres, María Soledad Álvarez, Marcelo Molina, Rubén López, Diego S. Acosta, Marcelo Carrizo y Livia Esperanza Pérez.

Pablo Germán Jerez recibió los $50 mil, en nombre del local "Pequeños Sueños", por operar con Tarjeta Sol.

Los premios de $100 mil fueron para las empresas con cuenta sueldo, y recibieron su premio Teresa Buenvecino, de Selva, y Alejandro Núñez Camelino, por la Agropecuaria La Brava de Pampa de los Guanacos. Yohana Olivares ganó $50 mil.