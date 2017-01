11/01/2017 -

Pablo Prigioni argumentó ayer que se encontró "frágil mentalmente como nunca antes" le había pasado al momento de explicar los motivos por los cuales decidió abandonar al Laboral Baskonia y retirarse del basquetbol en forma profesional.

El base cordobés, de 39 años, comunicó en la tarde del lunes, a través de una carta que publicó en su cuenta de la red social Twitter, que había llegado "el momento" de decirle adiós a una extensa trayectoria de más de 20 temporadas.

"Me encontré frágil mentalmente como nunca antes me había pasado. La cabeza no estaba en relación con el cuerpo, ya no quería saber más nada con el basquetbol", manifestó el de Río Tercero.

"Muchos factores me llevaron a tomar la decisión", expresó Prigioni.