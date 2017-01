Contratan un jugador amateur

11/01/2017 -

El club Arsenal, de Inglaterra, contrató al juvenil Cohen Bramall, un defensor del fútbol semiprofesional de ese país, quien hasta su arribo estaba desempleado luego de haber sido cesanteado en la planta de producción de la empresa de automóviles Bentley.

"No me puedo creer que esté aquí. Es increíble, una locura, un sueño hecho realidad", dijo Bramall en una entrevista concedida a la página oficial de Arsenal.

Bramall, de 20 años, llegó a la institución procedente de Hednesford Town que milita en la Northern Premier League, una liga de fútbol regional de la zona norte de Inglaterra e impresionó al entrenador francés Arsene Wenger cuando se sometió a una prueba antes de navidad.

"Me echaron de Bentley el martes (20 de diciembre) y no sabía qué iba a hacer. Mi agente me llamó el miércoles para decirme que tenía una prueba con el Arsenal y no lo podía creer".