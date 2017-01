Qué opina Matías Alé del nuevo amor de su ex

11/01/2017 -

En el 2015, Matías Alé (38) pasó por el Registro Civil para contraer matrimonio con la joven modelo cordobesa María del Mar Cuello Molar (25), de quien se separó al mes siguiente, después del brote psicótico por el que permaneció 43 días en la clínica psiquiátrica Avril.

Alejados y haciendo cada uno su vida, Alé superó un segundo brote, producido en junio de 2016, y se reincorporó al trabajo: actualmente está haciendo la obra de teatro Mr. Amor, casi casi un galán, en San Rafael; y mantiene una vida social tranquila, sin novia a la vista. Por lo contrario, su exmujer fue retratada a los besos con su nuevo novio, Lucas Velasco (24), en las playas de Punta del Este.

Al tanto del romance de María del Mar con el joven actor, Alé dijo en una entrevista con la revista Caras cómo toma el presente sentimental de su ex: "Me siento bien, ¿si vi las fotos de ellos? Alguna que otra creo que vi, pero María del Mar es parte del pasado. No me afecta en absoluto que esté con otra persona. No me molesta, ni me afecta. Yo estoy en otra", dijo Matías, dejando en claro que su vida continúa normalmente.

Mientras tanto, después de viajar juntos a Punta del Este, donde compartieron tardes de playa y salidas con amigos, María del Mar y Lucas regresaron a Buenos Aires y, ratificando que su relación se encuentra en un gran momento, publicaron un video en donde realizan un divertido baile.

El actor se mostró un tanto eufórico en el video del perreo hasta tal punto que le gritó y manoteó a su novia en dos oportunidades ya que ella se mostraba desinteresada en el baile. Si bien, se cree que lo hizo en chiste, en los tiempos que corren no sonó así.

"¿Y por qué grita así? ¿Así trata a una mujer?", lanzó una seguidora, y otra sumó: "Horrible por un baile tratarla así tan agresivo, ¡pésimo!", fueron algunos de los comentarios que se leyó.