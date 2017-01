La "Tota" Santillán anunció que este año hará temporada en Las Termas con "La Revistota"

11/01/2017 -

"La Revistota" es el espectáculo que Daniel la "Tota" Santillán presenta en Mar del Plata. Humor, música y baile es el horcón en el que se sostiene este show con el cual, según lo adelantó en exclusiva a EL LIBERAL, la "Tota" hará temporada en Las Termas de Río Hondo en julio próximo. Mientras, disfruta del éxito que tiene en "La Feliz".

"La Revistota es un espectáculo que los santiagueños que veranean en Mar del Plata tienen que venir a disfrutar. Estoy muy contento por el aliento de la gente, por la buena onda que nos tiran", destacó a EL LIBERAL en plena calle Rivadavia, al frente del teatro El Ángel, donde presenta su show.

Santillán presenta, desde hace once años, sus obras en esta tradicional sala. "No es fácil seguir a lo largo de once años. Tenemos la convicción de que el público sabe que nuestra propuesta es noble y por eso nos acompaña siempre", resaltó.

Y cuando habla de la muy buena recepción que tiene con "La Revistota", analizó que no sólo tiene que ver el "humor sino también con las canciones, que van desde cumbias hasta baladas, tangos y hip hop. Esta variedad de ritmos convierte a nuestros espectáculos en interactivos. Yo agradezco al ver como la gente participa".

Sin escándalos

la "Tota" ha optado por vivir en armonía. "Ya me cansé de los escándalos. No te llevan a nada. Toda esa energía que pierdes peleándote con los demás las utilizo para el show, para que nuestra revista alcance la excelencia que se merece. Y la gente percibe esa dedicación que le pones al laburo y te lo agradece con aplausos", remarcó.

"Quiero una vida sin sobresaltos, bien tranquilo. Basta ya de polémicas. Aprendí que quien da, recibe. Aprendí que la generosidad de la gente te revitaliza, te llena el alma. Estoy feliz de poder ser yo mismo sin necesidad de colgarme de nada ni de nadie", resaltó.

El humor fue su mejor terapia a la hora de buscar los porqué de su existencia. "El humor me sanó el alma. Hacer reír es una de las mayores satisfacciones que tengo en la vida. Ver que la gente estalla de alegría ante un gesto, una actitud o una palabra tuya es mi verdadero orgullo", indicó la "Tota".

"El humor, como la música, no tiene barrera. La comunicación, el contacto con la gente y la buena onda nos sirve muchísimo. Yo disfruto de esto, disfruto mucho y aprendo todos los días. Yo he estado con Tristán, con Corona, con Beto César, Germán Kraus y Pablo Alarcón. Yo disfruto y aprendo todos los días", enfatizó.

Más allá de ser el 2017 un "año difícil", Santillán expresó que el turista que vino a Mar del Plata asiste al teatro. Nosotros lo estamos viendo a diario en nuestra sala. Mar del Plata, este año, recuperó un gran caudal de turistas que en el 2016 se había ido a Brasil o a Chile. Hoy se ve esa mayor presencia en la calle, en las playas, en los restaurantes, en los teatros".

Las Termas

la "Tota" adelantó a EL LIBERAL que en julio próximo llevará "La Revitota" a Las Termas de Río Hondo, donde hará temporada. Si bien Santillán siempre ha llevado sus shows a la "Ciudad Spa", en esta oportunidad no lo hará por un día sino que se establecerá en el principal centro turístico de Santiago del Estero.

"Vamos a ir a Las Termas. El año pasado no fuimos porque fue Carmen Barbieri y su productor, Juan Anzúa, es también el mío. Yo disfruto mucho de Las Termas. Amo a Santiago del Estero, una provincia muy importante para mí. Me parece muy bien que Las Termas se haya convertido en un destino teatral. Es importante que se la valore, porque es una ciudad hermosa y pujante, con un aeropuerto y un autódromo maravillosos", remarcó.