Lo apresan por acuchillar a su ex novia en la localidad de Palo Negro

11/01/2017 -

La policía aprehendió a un individuo, acusado de acuchillar a su ex novia adolescente, empecinado en no aceptar un "no" como última decisión.

El episodio se registro alrededor de las 7 en una vivienda en la localidad de Palo Negro, departamento Rivadavia.

Un joven de 24 años se dirigió a la casa de su ex novia adolescente, con el propósito de restablecer la relación.

La joven de 17 años lo recibió, pero tras negarse a restablecer el noviazgo, el hombre comenzó a gritarle. Luego, extrajo un cuchillo con el cual le aplicó cortes en el antebrazo y pierna. Los gritos de la adolescente alertaron a la familia, oportunidad en la que el sujeto se retiró del inmueble.

Los progenitores de la joven la trasladaron al Hospital Zonal de Selva, en donde fue asistida por los galenos, quienes le practicaron curaciones y derivaron al Hospital Regional, en donde permanece internada, fuera de peligro.

En tanto, efectivos de la Comisaría Seccional 34 acudieron a la escena y realizaron una inspección ocular, fotografías y recabaron testimonios.

Luego, los uniformados informaron lo sucedido a la fiscal de Crimen de Turno, Dra. María Emilia Ganem, quien dispuso la aprehensión del agresor.

Dicha medida fue llevada a cabo. Los funcionarios fueron al lugar de trabajo del sujeto, lo arrestaron y le secuestraron el cuchillo usado en la agresión.