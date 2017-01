Grupos de chavistas armados impidieron que sesionara el Parlamento

Fotos TEMOR. El personal del hospital fue agredido y debió buscar refugio en otras dependencias del edificio.

11/01/2017 -

Unas 60 personas armadas e identificadas con el gobierno de Venezuela asaltaron ayer el hospital Vargas para impedir que sesionara allí la Asamblea Nacional (parlamento) y que la televisora oficial del Legislativo lo transmitiera, denunciaron diputados opositores.

"Colectivos violentos régimen narcorrupto chavomadurista asaltan hospital Vargas impedir sesión AN arremeten contra personal y estudiantes", escribió en su cuenta de Twitter el diputado y ex presidente de la AN Henry Ramos Allup.

El veterano líder socialdemócrata agregó que "colectivos armados entraron al Vargas por laboratorio; saquearon, destruyeron, robaron, golpearon estudiantes, pacientes, médicos y enfermeras".

Asimismo, el también diputado opositor José Manuel Olivares afirmó que "grupos armados asaltaron a personal que instalaba equipos para transmitir", a los que "les robaron celulares, laptops y la microondas de Capitolio TV", el canal de televisión de la Asamblea.

El ataque fue denunciado también por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, que sostuvo que "delincuentes que pretenden impedir que la Asamblea sesione en el hospital Vargas se robaron microondas de El Capitolio TV".

El médico Danny Golindano afirmó que presenció la invasión al hospital, narró que las personas que ingresaron estaban encapuchadas o usaban cascos, para evitar ser reconocidas, y aseguró que hubo heridos, aunque no precisó la cantidad ni la gravedad.

La Asamblea había resuelto realizar la sesión de ayer en la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que funciona en el hospital José María Vargas, en Caracas.