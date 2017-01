Tensión en la audiencia para ratificar el gabinete de Trump

Fotos JEFF SESSIONS. Nominado fiscal general, es uno de los más cuestionados del gabinete elegido por Trump.

El Senado norteamericano inició ayer las audiencias de ratificación de los miembros del gabinete del presidente electo Donald Trump, con una convulsionada jornada que fue interrumpida varias veces por manifestantes, en rechazo a la designación del cuestionado senador por Alabama, Jeff Sessions, como futuro fiscal general.

"No a Trump, no al KKK y no a los fascistas en Estados Unidos", gritaron los manifestantes que, de a grupos de a dos o hasta de a cuatro, interrumpieron periódicamente la audiencia, algunos vestidos como miembros del Ku Klux Klan, otras con una tiara que emulaba la Estatua de la Libertad y varios con ropa común, que se habían disimulado con el resto del público en el fondo.

Pese a esa tensión de fondo constante, Sessions y los líderes republicanos de la comisión de judiciales del Senado se mostraron relajados.

En la primera de las dos jornadas que durará la audiencia de ratificación de Sessions, el elegido por Trump para dirigir a los fiscales federales del país criticó el fallo de la Corte Suprema que legalizó hace décadas el aborto en los primeros meses del embarazo, rechazó las denuncias que lo vinculan con el grupo racista Ku Klux Klan y aseguró que la llegada masiva de inmigrantes baja el salario a los trabajadores estadounidenses.

Sessions prometió que jugará un papel de contrapeso en el futuro gobierno de Estados Unidos y que no dudará en decirle que "no" al futuro presidente Trump, "si se excede" en su función.

El nominado fiscal general es una de las figuras más cuestionadas del gabinete elegido por Trump. Por eso, aliados y rivales lo interpelaron sobre los temas más sensibles de la política estadounidense.

Sessions prometió que se excusará de "cualquier futura investigación contra (Hillary) Clinton" ya que durante la campaña dejó muy en claro su posición crítica en su contra.