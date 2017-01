Increíble: lo echaron de su trabajo en una fábrica y lo contrató el Arsenal

Fotos Cohen Bramall y Arsene Wenger en Arsenal.

Hoy 11:51 -

El protagonista de este cuento de hadas es Cohen Bramall, quien en 24 horas pasó de ser un futbolista semiamateur al que echaron de su trabajo, a ser contratado por el poderoso Arsenal.

Cohen jugaba en el desconocido Hednesford Town de una liga regional de Inglaterra, y el martes de la semana pasada fue despedido de Bentley Motors, donde trabajaba habitualmente para poder vivir. Pero el miércoles le ofrecieron pasar a uno de los equipos grandes de la isla y no lo dudó.

"Es un sueño hecho realidad. No puedo creer que esté aquí. El miércoles viajé, y el jueves y el viernes me entrené con el primer equipo. Entonces me ofrecieron un contrato", contó a quien ahora le dicen "el nuevo Ashley Cole".

Por ahora, este lateral izquierdo de 20 años practicará con el Sub23 de los "Gunners", pero todo apunta a que en breve se mueva con el primer equipo, donde tendrá de competencia al español Nacho Monreal y al inglés Kieran Gibbs.