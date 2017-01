¿Y Charlotte? Los chats calientes entre Loan y Tomasito Süller

Fotos Loan habría estado con Tomasito. Previous Next

Hoy 12:44

En medio de su escandalosa separación de Charlotte Caniggia con versiones que indicaban que hubo violencia de por medio, se filtraron supuestos mensajes vía WhatsApp entre el cantante y Tomasito Süller en los que se comprueba que hubo una relación.

"Te voy a dar un beso antes de irme... Qué lindo besas", le decía Tomasito en un tono bien romántico a Loan. Y luego agregó: "Estuvo bueno me gusta que estés depilado. Me parece re higiénico, yo también me depilo viste".

En tanto, el ex yerno del "Pájaro", le sugirió nuevos encuentros: "Yo también la pasé bien cuando me haga una escapadita nos vemos de nuevo querés?".