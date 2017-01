Fotos Fede Bal confiesa: "Siento cosas por Laurita Fernández".

Todo comenzó cuando Ángel De Brito publicó en Twitter fotos de Fede Bal muy cerca de una mujer en un boliche de Carlos Paz y a través de la red social provocó a Laurita Fernández, quien es panelista en su programa: "¿Qué hacemos con esto @laufer4?".

Siguiendo el juego y de forma muy rápida, Laurita respondió desinteresada con una mención del tuit. Fede por su parte escribió un tuit al respecto y opinó: "A ver, si mi idea fuera hacer las cosas bien con @laufer4 ustedes se están ocupando de boicotear todo tipo de intención. Mil gracias".

Horas más tarde, en un móvil, el actor realizó importantes declaraciones sobre sus sentimientos para con Laurita: "Me levanto y veo el programa de Ángel, donde habían tuteado una secuencia de fotos de ayer con Yasmín Corti, que somos amigos, compañeros. ¿Qué hacemos con eso? No puedo hablar con una chica en un boliche, estoy soltero, Laura también. Siento que la gente se aburre ya. Yo hago mi vida, soy libre, soltero".

Cuando fue consultado sobre si le pasaban cosas con Laurita, fue sincero y confesó: "Es evidente que me siento muy bien con ella. Sí, me mueve. Siento cosas lindas por ella y ella lo sabe. Cuando se decía de todo por mi ella me bancó, estuvo conmigo, una hermandad de un nivel que creo no haber vivido antes".

"Con Laurita me pasan cosas, siento mucho amor, no me imagino lejos de ella", reveló finalmente en Intrusos al tiempo que aseguró que no cree haber sido el causante de su separación.

"Le digo que es la más linda, la chicaneo con mi tatuaje, obvio que la extraño, estuvimos dos años seguidos juntos", aseguró.