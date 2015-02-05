CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Enero 2017
A LAS 23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
Por El Liberal
Hoy 20:25 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MORFI CAFÉ
15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 POR AMARTE ASÍ
18.00 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINUACIÓN)
23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.30 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 TOMATE LA TARDE
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
21.00 LA QUINTA PARA DE LA NOTICIA
22.30 LA ÚLTIMA HORA
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 REVANCHA
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 RUIDO DE MOTORES
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.30 LA TOCATA
20.30 LA 40
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 2º EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EL GEN DE GENARO
CANAL 4
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.03 UN MONSTRUO EN PARÍS
08.51 MOBY DICK
11.25 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN
13.47 LA PRINCESA Y EL SAPO
15.52 UN VIAJE DE AQUELLOS
17.34 DUPLICIDAD
20.09 LA GUARDERÍA DE PAPÁ
22.00 JUNTOS.. PERO NO TANTO
23.52 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
TCM
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.45 LA PANDILLA SALVAJE
14.10 LA PANTERA ROSA
14.40 ENCRUCIJADA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 EL INFORME PELÍCANO
23.35 LA PANTERA ROSA
TNT
07.22 MI PRIMER AMOR
08.54 JUMANJI
10.39 ENCANTADA
12.30 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
14.30 STUART LITTLE 2
15.49 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
17.27 TOY STORY 2
19.12 TROYA
22.00 CELULAR
23.42 DOS LOCOS EN PATRULLA
01.29 DESCARRIL
SPACE
08.17 JUEGO DE PATRIOTAS
10.24 STAR WARS. EL IMPERIO DE LOS SUEÑOS
13.13 CARRERA INFERNAL
14.45 VENGANZA EN LA PRISIÓN
16.21 MAXIMUM CONVICTION
18.06 GOLPE Y FUGA
19.59 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
22.00 OUTPOST 3 - EL ASCENSO DE LOS SPETSNAZ
23.40 SIX BULLETS
CINECANAL
09.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
11.20 LA PANTERA ROSA
13.05 LOS TUYOS, LOS MÍOS Y LOS NUESTROS
14.40 DIEZ AÑOS
16.30 500 DÍAS CON ELLA
18.10 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
20.20 MADAGASCAR 2
22.00 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
23.35 THE PUNISHER - ZONA DE GUERRA
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 MELISSA AND JOEY
15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
16.00 PAPÁ CANGURO
17.00 HOMBRES DE NEGRO II
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
*HOY, DE 19 A 22, ÚLTIMO DÍA DEL SEMINARIO DE DANZAS TRADICIONALES AFRICANAS Y DE DANZAS DE LOS ORISHAS, A CARGO DE LA PROFESORA SILVIA MÓNICO POSADAS.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
*HOY, A PARTIR DE LAS 22.30, CLÁSICOS DE ROCK INTERNACIONAL DE LOS ‘90 CON LA BANDA ANTIMATERIA.
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
*VIERNES 13, CARLOS ROLDÁN Y SU GRUPO, DANY CARABAJAL, SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, GRITO SANTIAGUEÑO, JOVITA SUBIRE Y DARÍO JIMÉNEZ Y SU BANDA, CON MÚSICA DEL RECUERDO, LATINO Y CUMBIA.
DESAFINADO BAR
(URQUIZA 267)
*VIERNES 13, A PARTIR DE LAS 23, RECITAL DE GONZALO TAHHAN.
FERIA BARRIAL ITINERANTE
*VIERNES 13, DE 18 A 22, CIRAS TIENDA DE BELLEZA, EN 24 DE SEPTIEMBRE 661, PLANTA ALTA, ENTRE CATAMARCA Y ALSINA.
*SÁBADO 14, DE 17 A 22, ALFREDO DEGANO 252 (BARRIO CABILDO)
CINES
SUNSTAR
SING VEN Y CANTA (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
12/01 - 13/01- 18:00 (Cast)
BELLEZA INESPERADA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
12/01 - 20:30 (Cast)22:30 (Subt)
SING VEN Y CANTA (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
12/01 - 13-01-17:20 (Cast) 19:30 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
12/01 - 21:40 (Subt)
13/01 -14-01- 21:40 (Subt) 00:30 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
12/01 - 13/01- 17:00 (Cast)
¿POR QUE EL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
12/01 -18-01 19:30 (Subt)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)
12/01 - 22:00 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)
12/01 - 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA
20:20- (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16AÑOS ESTRENO
18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:20- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30
SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP
17:20- 18:00- 19:40- 22:00 (TODOS LOS DÍAS)