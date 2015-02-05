CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Enero 2017

A LAS 23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

Hoy 20:25 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MORFI CAFÉ

15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINUACIÓN)

23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.30 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

21.00 LA QUINTA PARA DE LA NOTICIA

22.30 LA ÚLTIMA HORA

 EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 REVANCHA

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 RUIDO DE MOTORES

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.30 LA TOCATA

20.30 LA 40

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 2º EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EL GEN DE GENARO

CANAL 4

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.03 UN MONSTRUO EN PARÍS

08.51 MOBY DICK

11.25 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

13.47 LA PRINCESA Y EL SAPO

15.52 UN VIAJE DE AQUELLOS

17.34 DUPLICIDAD

20.09 LA GUARDERÍA DE PAPÁ

22.00 JUNTOS.. PERO NO TANTO

23.52 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

TCM

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.45 LA PANDILLA SALVAJE

14.10 LA PANTERA ROSA

14.40 ENCRUCIJADA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 EL INFORME PELÍCANO

23.35 LA PANTERA ROSA

TNT

07.22 MI PRIMER AMOR

08.54 JUMANJI

10.39 ENCANTADA

12.30 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

14.30 STUART LITTLE 2

15.49 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

17.27 TOY STORY 2

19.12 TROYA

22.00 CELULAR

23.42 DOS LOCOS EN PATRULLA

01.29 DESCARRIL

SPACE

08.17 JUEGO DE PATRIOTAS

10.24 STAR WARS. EL IMPERIO DE LOS SUEÑOS

13.13 CARRERA INFERNAL

14.45 VENGANZA EN LA PRISIÓN

16.21 MAXIMUM CONVICTION

18.06 GOLPE Y FUGA

19.59 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

22.00 OUTPOST 3 - EL ASCENSO DE LOS SPETSNAZ

23.40 SIX BULLETS

CINECANAL

09.00 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

11.20 LA PANTERA ROSA

13.05 LOS TUYOS, LOS MÍOS Y LOS NUESTROS

14.40 DIEZ AÑOS

16.30 500 DÍAS CON ELLA

18.10 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

20.20 MADAGASCAR 2

22.00 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

23.35 THE PUNISHER - ZONA DE GUERRA

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 MELISSA AND JOEY

15.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

16.00 PAPÁ CANGURO

17.00 HOMBRES DE NEGRO II

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

A DÓNDE IR


SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

*HOY, DE 19 A 22, ÚLTIMO DÍA DEL SEMINARIO DE DANZAS TRADICIONALES AFRICANAS Y DE DANZAS DE LOS ORISHAS, A CARGO DE LA PROFESORA SILVIA MÓNICO POSADAS.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

*HOY, A PARTIR DE LAS 22.30, CLÁSICOS DE ROCK INTERNACIONAL DE LOS ‘90 CON LA BANDA ANTIMATERIA.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

*VIERNES 13, CARLOS ROLDÁN Y SU GRUPO, DANY CARABAJAL, SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, GRITO SANTIAGUEÑO, JOVITA SUBIRE Y DARÍO JIMÉNEZ Y SU BANDA, CON MÚSICA DEL RECUERDO, LATINO Y CUMBIA.

DESAFINADO BAR

(URQUIZA 267)

*VIERNES 13, A PARTIR DE LAS 23, RECITAL DE GONZALO TAHHAN.

FERIA BARRIAL ITINERANTE

*VIERNES 13, DE 18 A 22, CIRAS TIENDA DE BELLEZA, EN 24 DE SEPTIEMBRE 661, PLANTA ALTA, ENTRE CATAMARCA Y ALSINA.


*SÁBADO 14, DE 17 A 22, ALFREDO DEGANO 252 (BARRIO CABILDO)

CINES

SUNSTAR

SING VEN Y CANTA (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

12/01 - 13/01- 18:00 (Cast)

BELLEZA INESPERADA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

12/01 - 20:30 (Cast)22:30 (Subt)

SING VEN Y CANTA (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

12/01 - 13-01-17:20 (Cast) 19:30 (Cast)

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

12/01 - 21:40 (Subt)

13/01 -14-01- 21:40 (Subt) 00:30 (Subt)

PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

12/01 - 13/01- 17:00 (Cast)

¿POR QUE EL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

12/01 -18-01 19:30 (Subt)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

12/01 - 22:00 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)

12/01 - 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA

20:20- (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16AÑOS ESTRENO

18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:20- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30

SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP

17:20- 18:00- 19:40- 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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