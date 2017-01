FÚNEBRES | 12 de Enero de 2017

Hoy 22:42 - FALLECIMIENTOS





- Leandro de Jesús Mancilla (La Banda)

- Ada Beatriz Maccio (La Banda)

- Andrés Alberto Vidal

- Olga del Valle Acevedo

- José Elpidio Cancino (Fernández)

- Osvaldo Antonio Álvarez

- Jorge Aníbal Suárez

ACEVEDO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Sus hijos Pocho, Pinchini, Papi, Norma, Mercedes,H/p Rosana, Alicia, Mucha, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10h en el Cementerio Los Flores. Cob iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel 4219787,.

ÁLVAREZ, OSVALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Su esposa: Maria, sus hijos: Fernando, Paola, Alejandro y Maria José, hijos pol., nietos y bisnietos part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Mzna. 31 Lote 14 B° Vinalar. HAMBURGO, CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARCE, CARLOS FÉLIX (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Tú eres la resurrección y la vida. Por ello te pedimos que a tu hijo Carlos Felix le permitas descansar en paz y contemplar la luz de tu rostro. Su primo Carlos Manuel Sequeira, su esposa Daniela Álvarez, sus hijos Carla, Martín, Lorena y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Nené sentimos un profundo dolor por tu partida pero se que estás descansando junto a Dios. Siempre te recordaremos. Su tía Ada Beatriz Yáñez y tu prima Teresita Sequeira participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. María Cecilia y Hugo Argañaras y sus respectivas familias participan con micho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Felicitas Martilotti, Norberto Scaraffia y su familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Prof. Luis Cáceres Juárez y familia participan con profundo dolor y tristeza la partida hacia el Señor del querido amigo Nene, compañero de muchos caminos con la promoción de Técnicos Mecánicos. Ruegan resignación para su Sra. madre y hermana. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sara Arce de Liendo, sus hijos Arturo, Sarita, María Adela, María Elena Liendo Roca participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su mamá y en especial a su hermana Mary y sus hijas en este momento de tanto dolor.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Juan Carlos Ferrero, su esposa Mirta Inés Guadagnoli, sus hijos Eugenio y Dalia, Pablo y Soledad; Adolfo y Virginia y sus nietos Candela, lucca, Delfina y Augusto Ferrero participan su fallecimiento y acompañan en este difícil trance a su hermana Mary, su esposo Mario Ferrero y demás familiares.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Ya estás en el camino de la eternidad, cumpliste tu misión en la tierra. Descansa en paz junto a María Amalia. Dios te guarde en su gloria". Pedro Bravo, su esposa Balvina Figueroa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Lourdes, Romina, Jesús y sus nietos. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Zulema Arce de De Marco y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Malena Arce de Montiel y Alvaro Arce participan con dolor su fallecimiento.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus amigos Magali Bravo, David Gerez y sus hijos David, Bronia, Facundo y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida del Nene y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Su amiga Maru Jiménez participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan penoso trance.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus amigos Carlos Epstein, Mariela Lund y sus hijos Carla y Emiliano participan su fallecimiento con pesar y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

ARCE, CARLOS FÉLIX (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Bocha querido, rogamos al Señor te reciba a su lado y en paz y te colme de bendiciones. Tu amigo y ex compañero del banco. Haldo Cura y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARIAS, CLARA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Su madre Marta Rojas, hermanos César, Malvina, Alejandro, Antonella, Anita, Poty, Braian, su hija Agustina, padre pol. Ramón, abuelos, tios, hnos. pol., sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Los Flores.

ARIAS, CLARA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Hija, que vacío nos dejas con tu partida. Ya sos un ángel que nos protegerá como siempre. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Familia Toloza, Marcelo, Jésica, Nico, Antonio, Braian, tía Silvia, Noelia participan con dolor su fallecimiento.

ÁVILA, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Su madre Clotilde del Valle Ávila y flia. participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad y rogamos por su eterno descanso.

ÁVILA, MARÍA ANTONIA (Mari) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Sus amigas de siempre Mirta Corvalán y Matilde Bretillot de Jugo participan con tristeza su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad y rogamos por su eterno descanso.

ÁVILA, MARÍA ANTONIA (Mari) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Camila Artaza, Beatriz Gómez, Estela Gómez, Silvia Carrizo, Rosa Leguizamón, Hugo Ledesma, Mirta Corvalán participan con profunda pena su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad y rogamos por su eterno descanso.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Luis J. Vella, Luis E. Vella y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Negrita y acompañan a sus familiares en tan irreparable pérdida. Lamentando de corazón no haberse podido despedir por ignorar lo sucedido. Ruegan oraciones en su memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Betty, lamentamos profundamente la pérdidas de tu querido hijo, rogando por la paz de su alma y el consuelo para ti. Marta y Pila Herrera Arias.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Sus tíos Ángela Roldán, Carlos Ramón, Gloria Mercedes, Ángela del Valle Brandán participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su vecina Mirta Figueroa de Gómez e hijas Ely, Susy, Belén con sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Pidiéndole al Señor resignación para su familia.

BRANDÁN, JOSÉ VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos. Su amigo Hugo Bagli y familia participa con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BSHIER, YOUNES IBRAHIM (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Ana y Ricardo Fuster participan con dolor el fallecimiento del estimado Younes y acompañan a sus hijos y flias. en este doloroso momento.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Luis Alfredo Serrano, su esposa Amalia Elena Gómez, sus hijos Amalia del Carmen y familia; Luis Alfredo y familia despiden con profundo dolor al gran amigo Oscar. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Emilce Ávido, Mamily Ávido de Sialle y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña su querida amiga Marta e hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Esther Bustamante Leiva, sus hijos Pablo, Andrea y Rafael Juri participan su fallecimiento y acompañan espiritualmente en su dolor a Marta y sus familiares por esta pérdida irreparable.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Rodolfo Legname participa el fallecimiento del querido Oscar, acompaña a Marta, sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Eleva una oración en su memoria.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Cyrel Omar Lezcano y flia. lamenta profundamente la pérdida del querido Gordi y acompaña a sus familiares.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. La promoción 1990 del Colegio Belén, ex compañeras de su hija Gisela participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Antonio Edmundo Goitia y su esposa Marta Graciela Galizzi y su hijo Gonzalo Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada ". Su esposa Ana, sus hijos Gloria, Sara y Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Su esposa Ana María Alegre de Vidal, sus hijos Gloria y Miguel Ángel Jorge; Sara Mercedes y Maximiliano Costas; Alejandro y Alejandra Salom; Alejandro y Alejandra Salom y sus respectivas familias despiden a Chicho con profundo pesar y con el amor que nos dio a lo largo de su vida.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Su esposa Ana María Alegre, sus hijos gloria Ester, Sara Mercedes, Luis Alejandro y demás familiares participan su fallecimiento y que sus retos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Señor ya está ante tí recíbelo en tu Reino ". Sus hijos Gloria Vidal y Miguel Jorge y sus nietos Alejandro, Josefina y Soledad participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Que brille para tí la luz que no tiene fin ". Sus hijos políticos Pachacho, Miguel y Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Sus nietos; Maxi, Ale, Virginia, Sol y Josefina., Nicolás, Leandro, Ley, Tortuga, Lahuen, Lisandro, Agustín, y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Sus nietos Maxi, María Virginia, Gonzalo, Lea y Hortensia; Ale y Virginia; Sol y Javier Fini y Juan Martín; Nicolás y Patricia; Leandro Tortu, Lahuen, Agustín y Lisandro; sus bisnietos Justino, Fausto, Delfina, Lolita, Jazmín, Evangelina y Luna despiden con mucha tristeza al querido Tata Chicho. Siempre estarás en nuestros corazones abuelo querido.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin ". Sus nietos políticos Javier Espeche, Juan Marhe, Virginia Scarazzini y bisnietos Justino, Delfina, Jazmín, Fausto, Evangelina y Lola participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Señor tu hijo esta ante tí, recíbelo en tu Reino " . Sus sobrinos Chichí, Glen y Dany participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios ". Sus sobrinos Enrique, Sonia, Gaia, Zoe y Kiara participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. En tu mano encomiendo mi espíritu, Dios Mío en Tí Confio ". Sus sobrinos Dany, Maria y José Maria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Los amigos de sus hijos; Chicho y Yoli, sus hijos Valentina y Alejandro acompañan con profundo dolor a su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz eterna " Esmeralda y flia., Juan Carlos., Sonia y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a sus hijos Ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Electrocentro SRL, Directivo y Personal participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Juan Martín Marhe, su nieta Josefina Jorge de Marhe y bisnietas Delfina y Lola participan su fallecimiento.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericás de Marhe, María Lourdes y María Emilia Marhe participan su fallecimiento

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Hugo Tarchini y María Natalia Marhe de Tarchini participan su fallecimiento.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (Don Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Hilda Cáceres, Marcela Cabral, Chela Poncio, Mary y Hugo Abalos participan su fallecimiento con mucha tristeza.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (Don Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Carlos Poncio y su esposa Mercedes Peralta (Chela) y sus hijos Carlitos, Analía, Mariela, Natalia y José Ramiro Poncio; hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (Don Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. José Luis Velázquez, Lilian Jozami, sus hijos Gonzalo, Milagros, Pilar y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a su querida familia.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Patricia Cesca, Lilian Jozami y Anita Castiglione y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Ana Cecilia Lugones y Anita Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijas y nietos.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Silvia Llavar e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltrán de Hamann, sus hijos Lastenia, Eugenio y sus respectivas familias y Federico Hamann Beltrán participan con dolor el fallecimiento del papá de su amiga Gloria y ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Héctor Salvatierra, Moni Loréfice sus hijos María Eugenia, Santiago y María Virginia y sus familias acompañan con profunda tristeza, por el fallecimiento de chico. A sus amigos de siempre Ana, Gloria, Sarita, Ale y a su familia, rogando por su resignación y que descanse en paz, al lado de su hija Anita. Pidiendo que la luz del Señor brille por siempre. Elevamos oraciones en su memoria, hasta siempre Chicho querido.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Miguel Elías, Eugenia Palavecino e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Ana y a su familia ante la pérdida .

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Ramón Jorge y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Victoria Jarma de Jorge participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





ÁLVAREZ DE HROUZEK, CELMIRA (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Sus hijas Natalia y Rocío invitan a la misa a celebrarse hoy jueves a las 20.30 en iglesia La Merced, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

BUSTOS NAVARRO DE BASUALDO, ISABEL ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/16|. Querida mami, cada día más presente. Te amamos. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy 20.30 en la iglesia La Merced, al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS VDA. DE ERDOZAIN, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/15|. Madre, hoy se cumplen dos años de su partida silenciosa, sin hacernos sospechar lo que ocurriría y sin un gesto de sufrimiento. Seguramente el Señor te regaló esa paz que transmitías por tu bondad y cariño que brindaste a cuantos te conocieron y sufrimiento que enfrentaste. Tu recuerdo está vivo entre nosotros a través de tus anécdotas, ocurrencias, gestos y por sobre todo tus consejos, amor y cariño para todos tus seres queridos. Descansa en paz, Vieja querida. Su hija Coca y demás familiares celebrarán una misa en su memoria hoy a las 20 en el Santuario de Santa Rita, Bº Jorge Newbery. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE SUÁREZ, LUISA IMELDA (Rubia) (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/16|. Tus hijas Luisa, Patricia, Ruth, Lucrecia, sus nietas, nietos y bisnietos, sus hermanos Luis Victorino, Judith, Nelly, sobrinos y demás familiares te recordamos con el cariño que supiste ganarlo. Que el Señor te bendiga y goces del Reino Celestial. Se invita a la misa que se celebrará hoy a las 20,30 en la Parroquia Sagrado Corazón en el primer aniversario de su partida.

CHUAIRE, NÉSTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí… Estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar, en la sonrisa de tus hijos, en los pájaros que cantan en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy ahí. Estoy en tu recuerdo y en tu corazón. Su esposa, hijos, nietos y bisnieta agradecen profundamente a familiares, amigos, vecinos y demás personas que nos acompañaron en los momentos de dolor e invitan a la misa hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MIRANDA, MARTÍN DE LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció 12/1/98|. Mi padre querido te extrañamos como si fuera el primer día que nos dejaste. Te llevamos en lo más profundo de nuestros corazones. Sus hijos Martín, Azucena y Carlos Miranda Maza invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento-

OCARANZA. VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/16|. Como olvidarme de aquel día, quedaste en silencio, quedaste sin vida, un beso te di, no se si lo sentiste, una lágrima mía quedó en tu mejilla, hablamos un rato antes que partieras, lo pienso y te extraño me hace mucho dolor. Fui a la iglesia en busca de consuelo, Dios no estaba justo en ese momento, sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro, te busco en mis sueños y te veo sonriendo, desperté angustiada y todo ha terminado. Sus hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMIREZ, FRANCISCO ARISTÓBULO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/12|. papá hoy hace 5 años de tu partida física, tus recuerdos llenan nuestras mentes de gratos recuerdos y nos dan al fuerza para poder seguir adelante. Siempre estarás en nuestros corazones. Tu esposa Nelly, tus hijos: Adriana, Chiri, Franco, tus nietos, invitan a la misa que se oficiara hoy en la parroquia San José de Belgrano a las 20.30 hs.

UMAÑO, IGNACIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/16|. Hace un año que te fuiste de nuestro lado, todavía no encuentro el consuelo, vives presente en nuestros corazones. Mi ángel de la eternidad. Su hermana Cecilia Umaño, su hermano de corazón Jorge; sus sobrinos Facundo, Oriana, Mauricio y Luisana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.





MACCIÓ DE TEVEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Sus hijos Wady, Lito, Eve, Chicho, H/p Elda, Marcela, Monica, sus nietos Noelia, Walter, David, Luis, Florencia, Silvia, Negro, Norma, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol. Cob IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel 4219787.

MACCIÓ DE TEVEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hija Eve Luz y sus enfermeras María y Mariela participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

MACCIÓ DE TEVEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Tu hijo Wadi, tu nuera Nera, tus nietos Walter, Noelia y Erika y bisnieta Maitena siempre estarán agradecidos por tanto amor recibido y vivirás eternamente en nuestros corazones. Besos al Cielo.

MACCIÓ DE TEVEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mí aunque muera vivirá". Su amiga Neri Jiménez y sus hijos Griselda y Roberto Remedi participan con dolor su fallecimiento.

MACCIÓ DE TEVEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. "Señor, recíbela en tus brazos". Amigos de su hija Eve Luz, Hedy, Neri, Tito, Robertina, Roberto, Nardo, Marta y Juan Jiménez participan su fallecimiento.

MACCIÓ DE TEVEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Siempre te recordaré, tu amiga y vecina Pichina Ciappino, acompaña a sus hijos en esta dolorosa pérdida. Ruego oraciones en su memoria

MACCIÓ DE TEVEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. "Señor, ya está ante ti, recibela en tu Reino". Propietarios y Empleados de Casa Liva, acompañan a su hijo Hugo y flia, en este triste momento. Que descanse en Paz.

MANCILLA, LEANDRO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Su esposa Aidee Ibañez, sus hijos Lucy, Nelly, Graciela, Carlos, Marcia, Omar, Valle y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. CARUSO CIA. ARG. DE SEG.- NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

MANCILLA, LEANDRO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Los compañeros de trabajo de su hija Graciela Mansilla de Lecio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VALDUEZA, VIDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Juan R. Montoto, Maria Elizabeth Canllo de Montoto y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Sr. Enrique Fajardo y elevan oraciones para que Dios de consuelo a la familia en tan doloroso momento. Ruegan por su eterno descanso y la paz de su alma





CASTILLO, MATÍAS ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/16|. "Nuestra vida terrenal es corta y frágil ante Dios eterno que no padece cambios. Él es nuestro refugio y puede dar algún valor a nuestra existencia. … Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, no se pierda más y tenga Vida eterna". Su madre Teresita Carabajal invita a la santa misa que se celebrará hoy 12 de enero a las 20.30 en la iglesia Santiago Apóstol, por cumplirse el primer mes de su fallecimiento. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.





TOLEDO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. ¡ Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Gracias por tanto cariño seguiras presente en el recurdo de todos tus seres queridos...Nunca te olvidaremos. Su esposo Hugo, sus hijas Andrea, Verónica y Rosalia.

TOLEDO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. Hoy hace nueve días de tu partida cuesta aceptar que todo se acabo y solo serán recuerdos solo yo se cuanto te amo. Gracias por tanto amor, por haberme regalado tanto de vos! Sos mi orgullo. Me quedo con tus valores, tus enseñanzas, tu amor y la dicha de haber sido tu hija. Te amo, te ama y te amará toda la vida. Descansa en paz, pero no olvides aliviar mi dolor. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Siempre juntas! Rosalia.





TOLEDO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/17|. "Ya pasaron 9 días de su partida, pero sigues presente en el recuerdo de tus seres queridos". Su esposo Hugo, sus hijos Andrea, Verónica, Rosalía, Claudia, Pablo y Gustavo y demás familiares invitan al responso que se realizará hoy a las 19.30 en el cementerio de Los Quiroga.





CANCINO, JOSÉ ELIPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Su esposa Elisa Zárate, sus hijos Jorge, Monica, José, H/P, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9h en el Cementerio de Fernández. Servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 Tel 4219787.

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. Sus sobrinos Esther, Rubén y Hugo Dinardo, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hija María Ángela Dinardo y a sus nietos Belén y Agustín Bianco, en estos difíciles momentos. Descansa en paz tía querida!

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. Dra. Marcela Soria Bussolini acompaña a su hija María Ángela y familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. Lic. Elena Paz y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Dra. María Ángela Dinardo e hijos en este difícil momento.

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. Licenciada Teresa Acosta de Rojas y su hijo Fernando Javier Rojas participan el fallecimento de su querida amiga. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|.Desde la distancia. Victoria Bucci y Carlos Brander acompañan acongojados a su querida amiga María Ángeles ante el inesperado fallecimiento de su Sra. madre .

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|.Olga de Bucci, sus hijos Yolanda, Lilian, Victoria, Clemar y Sandra Bucci despiden con tristeza la partida de la mamá de María Ángeles.

NASSIF, ZOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17 en Buenos Aires|. Sus cuñadas y sobrinos Dinardo de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a su hija María Ángela Dinardo y a sus nietos Belén y Agustín Bianco.





ÁVILA, ANGÉLICA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/16|. Al cumplirse un mes de su partida al reino Celestial Su familia invita a familiares y amigos a la misa en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro hoy a las 20,30 hs . Las Termas