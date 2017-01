Fotos Encuesta bonaerense desaprueba la gestión de Macri, pero avala la de Vidal

12/01/2017

Un estudio de opinión pública realizado por la consultora MyF entre una población general de entre 16 y 70 años residentes en la provincia de Buenos Aires, concluyó en que la mayoría de los encuestados percibe que la situación económica estará entre peor a mucho peor en los próximos meses.

Los datos de MyF, señalaron que ante la consulta realizada sobre cómo consideran que la situación económica del país estará en los próximos meses, un 44,7% respondió que estará entre "peor y mucho peor" mientras que un 30,9% opinó que estará entre igual a mejor.

El estudio realizado por la consultora que dirige la Dra.Mariel Fornoni, también indagó sobre cuál creen los bonaerenses que es el principal problema de la provincia de Buenos Aires en la actualidad.

Ante esa consulta realizada a los encuestados, casi la mitad, un 44,7% respondieron que es la inseguridad. El segundo problema más importante con un 13% de las respuestas fue la desocupación. Y en tercer lugar, con un 9,3% de las respuestas, la pobreza. Asimismo, el mismo sondeo de opinión también indagó respecto de cuál es la percepción que tienen los bonaerenses de la gestión del presidente Macri. Ante la consulta puntual realizada a los encuestados sobre si aprueba o desaprueba la forma en que Mauricio Macri está conduciendo el gobierno nacional, un 51,1% de los preguntados respondió que desaprueba la gestión. En tanto, un 39,1% de los entrevistados para el estudio respondió que aprueba la gestión del actual Presidente de los argentinos. Además, un 8,8% no supo qué contestar ante esta pregunta puntual. La misma encuesta realizada por Fornoni también consultó a los bonaerenses sobre la percepción que tienen de la gestión provincial. La pregunta puntual fue: ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que María Eugenia Vidal está conduciendo al gobierno provincial?. La respuesta que dieron un 56,9% de los encuestados fue de aprobación a la gestión de la gobernadora bonaerense. Otro 34,4% de los encuestados contestó que desaprueba la gestión de la gobernadora de Cambiemos (mismo signo político del presidente Macri) mientras un 8,7% respondió que no sabe o bien no contestó la pregunta.

Percepción de imagen de dirigentes

Por otra parte, la encuesta también midió la Percepción de imagen de dirigentes nacionales y provinciales y elaboró un ránking de nivel de conocimiento de los mismos en la provincia de Buenos Aires. En este ránking de percepción en primer lugar con el 98,9% de percepción figura Mauricio Macri. En segundo lugar y con un porcentaje igual de percepción, Cristina Fernández. Con un nivel de percepción de 97,8% figura Daniel Scioli. Maria Eugenia Vidal cosecha un 97,5% de percepción entre los bonaerenses.

Elisa Carrió aparece con un 96,9% de percepción en cuanto al conocimiento de los dirigentes que tienen los bonaerenses. Margarita Stolbizer, tiene un 90,8% de percepción y Florencio Randazzo, un 88%. La consultora traza un promedio de percepción del 75%. Por debajo de esa media están las figuras de Jorge Macri (62,7%), Esteban Bullrich (62,3%), Facundo Manes (42,1%), Carolina Stanley (34,1%) y Gladys Gonzalez (16,7%).

El detalle de la muestra realizada por Fornoni, señala que fueron 815 casos totales, ante lo cual "el tamaño muestral permite inferir para la PBA y para GBA.

El márgen de error de +/-3,43%, para un nivel de confianza de 95%. Corte en GBA: 500 casos. Márgen de error +/-4,38%, para un nivel de confianza de 95%".