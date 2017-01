Fotos "Hasta que no haya un servicio eficiente no se concederá el aumento del boleto"

12/01/2017 -

El intendente de la ciudad capital, Hugo Infante, reconoció que aun "no se trató el porcentaje de aumento" que tendrá el costo del boleto en el transporte público de pasajeros como lo solicitó el sector empresarial a cargo del servicio, pero aseguró que "hasta que no haya una mayor responsabilidad en brindar un servicio como se debe, no se gestionará ninguna suba del precio".

En diálogo con EL LIBERAL, el jefe comunal remarcó "no desconocer que corresponda hacer un nuevo aumento y que la tarifa está por debajo de lo que cuesta en otras provincias, pero no lo voy a hacer hasta que firmemos un acto compromiso de carácter público, en el que los empresarios se comprometan ante la ciudadanía a mejorar el servicio", resaltó en forma categórica.

Aseguró que dicho acuerdo con el sector, deberá implicar "un mejoramiento de la frecuencia del recorrido de los colectivos por la ciudad y acondicionar las unidades para la prestación del servicio", apuntó entre uno de los condicionamientos centrales para avanzar con la solicitud y conformara a las partes.

Sobre la solicitud

Hacia fines de 2016, la Cámara Empresa Santiagueña de Transporte Automotor de Pasajeros (Cestap) solicitó a la comuna capitalina "una recomposición del precio del boleto, necesaria para mantener el equilibrio económico del sistema".

Además de esta solicitud, Infante dijo que el estudio del valor del boleto elaborado por la Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) "está muy por encima de lo que podemos aumentar, y los números que nosotros manejemos, quizás no les sea suficiente a ellos, porque queremos que el aumento no tenga un fuerte impacto en el bolsillo del asalariado santiagueño", recordó el jefe comunal, quien esta semana tuvo una reunión con el sector empresarial. Si bien el intendente no dio plazos de cuándo podría implementarse el aumento, dijo que "aún falta mucho por dialogar varios aspectos, y luego consesuaremos el costo que tendrá el boleto", indicó.

Infante insistió en que "a nadie le gusta que se aumenten la cosas, pero para eso, les pedimos a los empresarios que ante todo, mejoren el servicio y más aun del transporte, sabiendo las quejas constantes de parte de los vecinos".