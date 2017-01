El hombre que intentó asesinar a su ex a tiros y con nafta optó por el silencio

Fotos MEDIDAS. El fiscal del caso, Dr. Sebastián Robles, solicitó una serie de pericias para el acusado.

12/01/2017 -

Sergio Alberto López, el porteño acusado de gatillar tres veces a su ex pareja frente a Tribunales y que de milagro no la asesinó, y que no conforme con ello horas más tarde amenazó con prender fuego su casa con un bidón de nafta, fue trasladado ayer al Palacio de Justicia para que preste declaración indagatoria, pero sólo escuchó los cargos en su contra y luego optó por el silencio.

La situación de López no es para nada sencilla. Pesa sobre él la grave imputación de "homicidio en grado de tentativa", como lo impuso el fiscal de la causa, Dr. Sebastián Robles.

Todo comenzó la noche del domingo 1 de enero, cuando el hombre interceptó a su ex pareja -Carla Villarroel- en Absalón Rojas y Alvear y casi sin mediar palabras la abordó y gatilló varias veces para ponerle fin a su vida, supuestamente por su negativa de regresar con él. Todo quedó grabado en las cámaras.

Como si no hubiera sido suficiente, la noche siguiente López se presentó en la casa de la mujer en el barrio Almirante Brown con un bidón de nafta y amenazó con prender fuego la vivienda. Logró huir por segunda vez.

Recién el 3 del corriente fue apresado en la casa de su nueva concubina.

Ayer López estuvo frente al fiscal Robles, acompañado por su abogado Javier Leiva. El imputado escuchó los cargos en su contra y luego se negó a responder preguntas ni dar su versión de los hechos. El acusado continuará detenido al menos hasta el 18 de este mes.