"Me tomó del brazo, me tiró sobre los asientos traseros y me abusó"

Fotos TESTIMONIO. La joven, tras ser salvajemente ultrajada por un remisero, contó con detalles cómo sucedió el incidente que le "arruinó la vida".

12/01/2017 -

"María" (nombre ficticio), como es habitual, dos veces a la semana realiza trabajos domésticos en la casa de un abogado del foro local, en calle Salta del Bº Centro de la Capital. Ayer, tras cumplir su labor regresaba a su domicilio y cuando iba camino a su casa fue brutalmente abusada por un remisero.

"Me duele todo. Ni siquiera me puedo sentar. Una vez me pasó un episodio igual, pero nunca algo como esto. Jamás imaginé algo así. Como pude me escapé. Sentía vergüenza y no quería contar lo que me había sucedido, pero sangraba demasiado", relató la joven madre, cuando regresaba a su domicilio, en la zona Oeste de la ciudad.

Tal como lo publicó en exclusiva EL LIBERAL en su edición anterior, el aberrante hecho ocurrió cuando la joven de 23 años se encontraba en el interior de un remís. "Volvía de mi trabajo y como no tenía plata en la tarjeta para el colectivo decidí tomar un remís".

Consternada por la desagradable situación que le tocó vivir, "María" contó que subió al vehículo -afectado a una empresa de la Capital- y cuando se encontraba en cercanías de su casa advirtió que el chofer tomó otro rumbo. "Le dije, ¿por dónde va?, aquí tiene que doblar y él me contestó vamos por el otro lado que es más cerca y me llevó hacia la ruta 9", expresó.

Sometimiento

Una vez en el monte, la joven manifestó: "El me dijo que iba a orinar, y allí se acercó hasta donde yo estaba, abrió la puerta, me tomó del brazo, me sacó y me tiró en los asientos de atrás. Él me decía que me conocía constantemente, que siempre me veía. Yo le pedía que me suelte, pero me tenía fuerte de los brazos. Me bajó el pantalón y me accedió".

La joven contó que logró huir agrediendo a su atacante. "No sé cómo hice, pero logré pegarle con el codo en sus partes íntimas y logré huir. Di toda la vuelta. Estaba muy nerviosa. Lloraba, no le quería contar a nadie, pero tenía miedo. Tenía miedo que me siga, pero se fue".

Cuando finalizó su calvario, María caminó varios minutos hasta que no aguantó más y pidió ayuda en una casa. "Sentí que tenía mojado el pantalón. Le pedí permiso a una vecina para entrar al baño y vi que estaba sangrando. Le conté lo sucedido y ella me llevó a mi casa", explicó.

Pedido

"Quiero que lo encuentren y que pague por lo que me hizo, anoche no logré dormir por lo que sucedió, es una situación muy difícil", finalizó.

La víctima fue examinada por el médico de Sanidad, quien constató que tenía lesiones en la zona anal producto de los vejámenes. Además, fue sometida a una serie de estudios para descartar que pudiera haber sufrido algún tipo de contagio.

La fiscal del caso, Dra. Cecilia Gómez Castañeda ordenó que se remitan todas las actuaciones al Centro Judicial para continuar con la investigación.