Boca se metió en la puja por Walter Montoya y desató la "guerra" con River

12/01/2017 -

Boca Juniors ingresó en la puja por el mediocampista Walter Montoya aunque, a diferencia de River Plate que también pretende incorporarlo, no tiene inconvenientes en dejar al jugador en Rosario Central hasta junio próximo.

De esta forma, y si bien en el seno de la dirigencia "canalla" no se apurarán para definir el futuro de su codiciado jugador, la "guerra" entre los equipos más importantes del país por el volante chaqueño parece declarada.

Los dirigentes de Rosario Central esperan la llegada de una oferta del exterior por el pase de Montoya, que se disputan Boca y River con montos que rondan los cinco millones de dólares limpios y la cesión del pase o de un porcentaje del pase de jugadores como el "xeneize" Fernando Zuqui y los "millonarios" Camilo Mayada y Augusto Solari. "Vamos a esperar. Estamos muy tranquilos. Como institución no tenemos un plazo y esperamos que llegue otra oferta. La oferta de Boca es superior, pero hemos decidido esperar", declaró anoche una fuente "canalla".

Boca ofreció cuatro millones y medio de dólares limpios más la cesión del 50 por ciento del pase del volante Fernando Zuqui y dejarlo al volante chaqueño Walter Montoya hasta junio en Central, una propuesta que en principio supera los cinco millones de dólares limpios de River, a los que sumaría la cesión de los pases del marcador volante uruguayo Camilo Mayada y del volante Augusto Solari, un jugador que a priori no interesa en Arroyito por su vinculación familiar con Newell’s. Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central, fue otro de los que efectuó declaraciones al respecto y dijo que "la propuesta de Boca asoma más interesante que la de River pero no es oficial todavía", expresó. Sin embargo, las chances de que el jugador permanezca en el fútbol argentino en otro club que no sea Central son bastante remotas, ya que "hay una propuesta del exterior que ofrece mucho más de lo que ofrecen los clubes de acá", según comentó Carloni.

Pero la entidad de la Ribera aguarda sin desesperación por la resolución del tema Montoya, que presiona para salir de Rosario Central, más allá de que la institución ‘canalla’ pide un mínimo de 6 millones de dólares para transferirlo. Gallardo Mientras la propuesta de Boca empieza a convencer más que la de River, al menos a los dirigentes de Central, el entrenador "millonario", Marcelo Gallardo, realizó declaraciones buscando seducir directamente al volante con la posibilidad de jugar la Copa Libertadores de América. "Yo no dudaría en elegir si ir a River que juega la Libertadores o Boca", afirmó Gallardo en la entrevista que mantuvo con TyC Sports desde Orlando, Estados Unidos, lugar de pretemporada para el último campeón de la Copa Argentina.

"Desconozco la situación de Boca para con Montoya, pero sí sé cómo encaramos nosotros la situación con la propuesta para Central", indicó el técnico de River quien no se comunicó personalmente con el futbolista. Gallardo aseguró que "hay muy pocos enganches" en el fútbol argentino, un puesto que pretende reforzar para la presente temporada cuyo primer semestre tendrá como competencias la Supercopa Argentina (ante Lanús), la Copa Libertadores y el torneo local que aun no tiene confirmada su reanudación. "Es difícil traer jugadores del fútbol local porque están sobrevalorados. Incorporar es un gran inconveniente, pero está claro que si no podemos traer esos jugadores tendremos que potenciar lo que tenemos de cara a las próximas competencias, al menos hasta junio", indicó Gallardo como ejemplo sobre el estado de situación por la adquisición de Montoya donde River ofreció cinco millones de dólares, pero no fue aceptada por la dirigencia rosarina.

Así planteada la situación, y más allá de que en Rosario quieren vender al jugador al exterior, la puja está centrada entre Boca y River para quedarse con los servicios de Walter Montoya, el más codiciado de este mercado.