Fotos La historia detrás de Daniel, el amigo de todos los turistas

12/01/2017 -

Miles de historias hay detrás de cada personaje que recorre a diario las playas de Punta del Este, ofreciendo los más variados productos que pueden considerarse necesarios para un día en la arena.

Recorriendo la playa El Emir, EL LIBERAL se encontró con Daniel, uno de los más característicos del sector.

Y tal vez por ello es que los turistas, que por tradición visitan esta playa temporada tras temporada, lo buscan para hacer uso de sus servicios.

"En El Emir estoy hace más de 30 años. Hemos conocido mucha gente, es un lindo lugar, es confortable venir a esta playita. Nos encontramos con turistas que nos ayudan a seguir haciendo lo mismo y nos dan fuerza para continuar luchando. Yo trabajo de día en la playa y de noche en un edificio, y gracias a la voluntad de la gente, nos va bien. Estamos siempre firme", dijo Daniel, quien en la playa se dedica a alquilar sombrillas y reposeras para el confort de los turistas.

Con cierta picardía, también se animó a dar detalles de su trabajo, el cual no sólo consiste en el alquiler de productos, sino además oficia de "consejero". "Hay algunos muchachos que se acercan, me alquilan y me preguntan en qué lugar pueden ubicarse y en dónde están las muchachas solteras, porque quieren conversar. Hay miles de anécdotas que hacen de la playa un día muy lindo", contó entre risas. Pero cada día que pasa deja algo por recordar, por eso, se le viene a la memoria otra situación graciosa que le tocó vivir: "Un día puse un cartel que decía "Alquiler de sombrillas y reposera, y guardería". Entonces, se acerca una señora mayor y me pregunta: "¿Tanto tiempo tiene cómo para además de alquilar, cuidar niños?". Le expliqué que en el rubro "Guardería", guardaba las pertenencias de la gente, no cuidaba chicos".

Más adelante, durante el distendido diálogo con EL LIBERAL, Daniel se atrevió a hacer un análisis de la temporada: "Siempre hay chicas muy lindas. Además en cuanto a la cantidad de público, hace años que no veíamos una temporada con esta gente. Hay muchísima gente".

Agradecimiento

Finalmente, Daniel agradeció a los argentinos porque "son con lo que más trabajamos, vemos mucha gente de muchas provincias de la Argentina, y son muy buenos".