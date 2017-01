Una madre de Plaza de Mayo apoya la detención de Sala

Fotos POSICIÓN. Espen dijo conocer de cerca a Milagro Sala.

12/01/2017 -

Elia Espen, integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, defendió el arresto de Milagro Sala. "Estoy de acuerdo con que esté detenida", opinó en una entrevista reproducida por el portal de Infobae, en la que también repudió la "fiesta" que organizaron funcionarios macristas en la ex Esma.

"He tenido un cambio de palabra con algunas madres y otras personas que defienden a Milagro Sala, pero yo no puedo defender una persona que es corrupta. Y además, la conozco de cerca, estuve en Jujuy un montón de veces", insistió Elia Espen, aunque admitió que "a lo mejor no fue el mejor método de detenerla".