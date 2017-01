Fede Bal blanqueó que le pasan cosas con Laurita Fernández: "No me siento bien lejos de ella"

12/01/2017 -

Luego de un 2016 en el que se separó conflictivamente de Barbie Vélez (22), con denuncia por violencia de género en el medio, y rumores de infidelidad, Fede Bal habló sin rodeos sobre lo que siente por su excompañera del Bailando, Laurita Fernández.

"Hay cosas que con Laura me pasan, y es evidente. Y no tengo por qué ocultarlo. Me siento muy bien con ella...", dijo Fede desde Villa Carlos Paz, en el programa de televisión que conduce Jorge Rial. Y no se achicó: "Siento cosas lindas por ella. Y lo hice público. Ella lo sabe. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que una mujer se la jugó por mí en situaciones extremas... Yo por ella siento un amor grande porque me ha demostrado ser una mujer que me demostró hermandad, compañerismo, consejos...", expresó Bal, en relación a su duro año tras la ruptura con Barbie.

En esa línea, agregó: "Este año fue la única persona que me hizo reír... No es enamoramiento, pero ella llegaba a los ensayos e intentaba hacerme reír. Yo soy un chabón muy sensible. A mí me mueven las cosas genuinas, y Laura fue lo más genuino que tuve este último tiempo. Porque las cosas que me pasaban eran para abrirse. Pero ella estuvo y eso me toca el corazón. Esto no es una declaración de amor televisiva, ni mucho menos. Ya me quemé con fuego y sé que esto se hace en privado. Pero sí te cuento que me pasan cosas con ella. Es una mina que adoro y no me veo en mi vida lejos de ella. No me siento bien lejos de ella. Hoy sigo eligiendo verla", remarcó.