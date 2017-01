Fotos Betiana Blum revela en Carlos Paz que hay detrás de la familia “perfecta”

-

P or primera vez en su larga carrera artística, la prestigiosa actriz Betiana Blum viajó a Carlos Paz para protagonizar la temporada teatral de verano con la obra "Mi familia es así, los Abril", que comparte con Rodolfo "El Tano" Ranni y un gran elenco.

No se arrepiente. La está pasando muy bien, no sólo con la respuesta del público, sino con el paisaje natural que rodea su estadía. "Para mí es mi debut en Carlos Paz, o sea que es todo nuevo, pero estoy bien, estoy muy cómoda, el equipo de actores con el que trabajamos es maravilloso, el Tano Ranni, Jey Mammon, Raúl Taibo, Laura Bruno, Guido Morán y Mai Lawson, y la dirección de Marcelo Cosentino. Estamos muy apoyados y muy felices.

Es importante que un equipo funcione como tal", dijo en una entrevista con Gustavo Anzani para Canal 7 y EL LIBERAL.

-¿Por qué el público de Carlos Paz no se tiene que perder de ver esta obra? -Yo diría que la vengan a ver porque se van a reír mucho, porque van a reconocer muchas cosas, y porque en algún momento les va a tocar el corazón. Además, porque también da lugar a la reflexión. Después de la función seguramente van a ir a tomar algo y van a surgir temas, porque el gran tema de la obra es la familia.

-¿Y cómo es esta familia, los Abril?

-Siempre estuvo el tema de la familia perfecta, pero qué hay debajo de la familia perfecta, mentiras, secretos, cosas ocultas. Cada vez hay más obras que empiezan a mostrar que en las familias pasa de todo y que de pronto hay algo que las sostiene, que es el afecto. Y lo van sobrellevando como pueden.

-¿Cómo lo sobrelleva su personaje?

-Mi personaje es el de la madre, y la única manera que encontró de navegar en medio de las cosas que suceden a su alrededor es gracias a una pastilla y al alcohol. El marido es muy estructurado; tiene una hija que tiene un trauma mental, que cree que el perro no está muerto y lo embalsamó; el hijo es gay, ella le dice la nena y al padre eso no le gusta; el nieto caza Pokemones y casi lo agarra un auto; su yerno también tiene sus cosas. Es una mujer que vive rodeada de muchos problemas...

-¿Cómo llegó a sus manos la propuesta?

-La propuesta me llegó por Marcelo Cosentino (autor y director), me mostró la obra, la leímos, me pareció interesante y también me pareció interesante el grupo de actores que pudimos construir. Qué más se puede pedir.

-Carlos Paz es una plaza que está en constante crecimiento. ¿Cómo la ve usted?

-Es la primera vez que vengo, pero sé que ha crecido mucho en población y artísticamente, que cada vez vienen más y mejores propuestas. Betiana Blum, como todos los artistas que pueblan la villa, encuentra a lo largo del día sus momentos de relax para enfrentar la larga temporada que concluirá en marzo. "A mí me gusta mucho tomar sol, estar en silencio, rodeada de naturaleza. Ese es mi parate del día", señaló.