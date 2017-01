Celeste Muriega a EL LIBERAL: "He resignado muchas cosas para ser lo que hoy soy"

12/01/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

(Enviado especial)

Celeste Muriega encontró en Mar del Plata que la actuación es una veta a explotar. Y fue Lizy Tagliani quien le brindó esta oportunidad al convocarla para la obra "Libérate", la pieza teatral que arrasa con la taquilla marplatense.

-Hay momentos en la vida en que uno tiene que aprovecharlos, ¿este es ese momento?

-Es mi gran momento porque en este extraordinario espectáculo, con el que estamos de jueves a domingo en el teatro Atlas, tengo una gran participación y me permito actuar. Son cuatro días en la semana donde me subo al escenario para hacer lo que me fascina: bailar. Son sólo cuatro días en la semana en que estamos en escena y aún así estamos primero en la taquilla. No lo podemos creer. Estamos súper sorprendidos, pero contentos por este éxito.

-¿A qué atribuyen el éxito que alcanzó Lizy con su obra "Libérate"?

-Es porque la gente quiere reírse, quiere divertirse y "liberarse" de las tensiones cotidianas. En "Libérate" vas a encontrar humor, emoción y bailes junto a un elenco hermoso conformado por mi compañero de danzas Joel Ledesma y la cantante marplatense Natalia. Lizy Tagliani está en su mejor momento, en pleno y merecido éxito. Nosotros acompañamos su historia de vida, que la cuenta en forma muy graciosa dejando un mensaje hermoso para la gente. Lizy apela a diferentes emociones que permite una rápida identificación con la gente.

-¿Esos pasos de comedia que realizas te hacen soñar con un futuro en la actuación?

-Te digo la verdad, más allá de lo que es el baile siempre hice cosas actuadas y siempre me hicieron cantar en las obras de teatro. No me puedo quejar porque está buenísimo también poder mostrar todo lo que uno sabe hacer. Si bien no me enfoqué en lo que es la actuación siempre laburé de eso. Pero, el baile es mi vida; el bailar es como respirar, es algo que disfruto muchísimo, no me da nervios, estoy muy tranquila y segura a la hora de hacerlo.

-Construir un nombre en un mundo tan difícil como el del espectáculo, ¿qué fue lo que hizo que la gente te eligiera para ser protagonista de este universo tan particular?

-Creo en el destino y, al mismo tiempo, no sólo dejarlo en manos del destino porque uno tiene que ocuparse y dedicarse. Es lo que hice desde chiquitita, me enfoqué en eso. Lo bueno también de esto es no tener que hacer cosas que capaz que no me gustan para llegar a laburar de lo que me gusta, a vivir de esto. Son cosas mágicas que no le pasa a todo el mundo. La verdad es que hay muchísimo talento en este país y no todo el mundo tiene la posibilidad. Así que, los que podemos hacerlo, estamos tocados con la varita.

-¿Qué desechaste para poder llegar a hacer lo que realmente te gusta? -Hay muchísimas cosas, pero es parte de la profesión como el no tener fines de semanas libres, no poder aprovechar los cumpleaños, estar lejos de la familia, compartir menos tiempo con novios, con amigos. Hay un montón de cosas que he tenido que resignar, sin embargo, yo lo hago con gusto porque es algo que he soñado toda mi vida. No me arrepiento de nada. Todo lo que fui logrando con el tiempo es algo que me es mágico.