Fátima Flórez pone su genialidad en juego con miles de personajes

12/01/2017 -

Fátima Florez apostó este verano a llevar sus mil caras a la villa cordobesa, y no le está yendo mal con "Genias, las mil y una Fátima", el espectáculo con el que se presenta todos los lunes en el teatro Coral.

"Hay muchos personajes en gatera por salir. Es un placer hacer esta obra con personajes que admiro tanto", dijo la actriz.

En su show, aprovecha para darse algunos gustos, como imitar a Michael Jackson, a quien admira desde chiquita: "Es mi ídolo y con ese personaje hacemos tres cuadros muy fuertes, con el truco de la ley de la gravedad, donde te la jugás porque puede fallar", contó.

Además, realiza a las grandes mujeres del espectáculo argentino como Valeria Lynch, Lucía Galán, Mirtha Legrand, Susana Giménez, Lía Crucet, Karina ‘la Princesita’, Gilda y a dos políticas: Cristina Fernández de Kirchner y María Eugenia Vidal.

"No quiero quedar mal con ninguna, pero Susana, Mirtha y Moria son las tres grandes divas, cada una con su estilo y eso está buenísimo porque a mí me permite hacer tres personajes fuertes y muy diferentes unos de otros", señaló.

Fátima entiende que el título de "diva" lo pone el público, es por eso que no hay demasiada explicación. Sobre por qué no surgen nuevas divas, dijo: "No sé por qué no hay nuevas divas, estas tres son tan fuertes, con los años surgirán nuevas".