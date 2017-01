La hilarante técnica de Thomas Müller para evitar a los periodistas

Hoy 14:08 -

Los periodistas en algunas ocasiones pueden ser muy insistentes a la hora de conseguir las palabras de un protagonista. En este caso, el centro de atención fue Thomas Müller, que con una hilarante técnica evitó hablar con la prensa.

¿Qué hizo? El jugador del Bayer Münich al ver que el lobby del aeropuerto se encontraba repleto de cronistas colocó su pasaporte en su cara, simulando que hablaba por teléfono y así no responder a las preguntas de los trabajadores.

Ante las risas de sus compañeros, cuerpo técnico y periodistas, Müller solo atinó a sonreír y continuó hablando durante todo su trayecto hasta el bus de su club.

Los periodistas en algunas ocasiones pueden ser muy insistentes a la hora de conseguir las palabras de un protagonista. En este caso, el centro de atención fue Thomas Müller, que con una hilarante técnica evitó hablar con la prensa.

¿Qué hizo? El jugador del Bayer Münich al ver que el lobby del aeropuerto se encontraba repleto de cronistas colocó su pasaporte en su cara, simulando que hablaba por teléfono y así no responder a las preguntas de los trabajadores.

Ante las risas de sus compañeros, cuerpo técnico y periodistas, Müller solo atinó a sonreír y continuó hablando durante todo su trayecto hasta el bus de su club.







Start the day with a video of Thomas Muller avoiding interviews by pretending to be on the phone, using his passport pic.twitter.com/7zEsLDRcSK