“Sobreviviré”, el himno elegido por los actores de Hollywood contra Donald Trump

El triunfo de Donald trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, sacudió fuerte al mundo y en especial a Hollywood, que no logra salir de su duelo tras la victoria del candidato repulblicano.

Por esta, la revista W Magazine realizó un proyecto donde 21 actores realizan un versión de "I will survive" (Sobreviviré), el himno contra el dolor, la pena y el abandono cantado por Gloria Gaynor y dedicado al presidente electo.

Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams, Greta Gerwig y Mahershala Ali son algunos de los que participaron de este proyecto dirigido por la publicación.

"Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola", reza la canción de Gaynor. "Pero al final, I will survive (sobreviviré)", reza el clásico tema con decenas de versiones a lo largo de los años.

"Mientras que la canción ha sido interpretada durante mucho tiempo a través de una consciente lente social, es el tipo de himno que necesitamos más que nunca con la toma de posesión sobre nosotros. Con la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia", explicó la revista en un comunicado.

