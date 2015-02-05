CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Enero 2017
HOY A LAS 18.45 CASO CERRADO
Por El Liberal
Hoy 20:33 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 MORFI CAFÉ
14.45 MOISÉS: ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASÍ
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
23.30 LOS MILAGROS DE JESÚS
00.30 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 REVANCHA
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CICLO DE COLECCION
14.00 NOTICIERO 7
15.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
15.30 PASIÓN POR EL TURF
16.00 RUIDO DE MOTORES
16.30 CIRCUITO ARGENTINO
17.00 LA TOCATA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAISANOS
19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 LA 40
21.30 NOTICIERO 7
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 RAPSODIA EN MIAMI
08.54 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?
11.18 ESCUCHA TU DESTINO
13.38 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL
15.54 UN LUGAR SOLITARIO PARA MORIR
16.01 LA CASA DE AL LADO
20.08 LÍNEA DE EMERGENCIA
22.00 LA LEYENDA DE HÉRCULES
TNT
09.24 CELULAR
11.06 TROYA
13.58 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
15.47 MI VILLANO FAVORITO 2
17.34 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE: PARTE 2
19.50 VIRGEN A LOS 40
22.00 DOS LOCOS EN PATRULLA
23.54 UN CRIMEN INESPERADO
TCM
08.45 EL TERROR
10.05 EL BOSQUE
11.50 LA MUJER PANTERA
13.05 LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES
14.40 CARRIE
16.15 EL RESPLANDOR
18.10 PSICOSIS
19.55 LA NIEBLA
22.00 VIERNES 13
23.35 EL EXORCISTA
SPACE
08.09 LOS INTOCABLES
10.20 CITY HALL
12.19 TERMINATOR 2: EL JUICIO FINAL
14.48 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
16.40 HIT & RUN
18.28 LA ESTAFA MAESTRA
20.28 LONDRES: DISTRITO CRIMINAL
22.00 HALLOWEEN II
23.51 LOS AMOS DE SALEM
CINECANAL
07.50 SABRINA
10.00 INFOMERCIALES
12.00 INFOMERCIALES
12.40 GREASE LIVE!
13.30 STAR TREK
17.10 HORTON
18.40 CJ7
20.15 PERDIDOS EN NUEVA YORK
21.50 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS
23.25 BEE MOVIE
SONY
08.00 SEINFELD
08.30 SEINFELD
09.00 CENTER STAGE: TURN IT UP
11.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
11.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
12.00 SEINFELD
12.30 SEINFELD
13.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
13.30 JOVEN Y HAMBRIENTO
14.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
15.00 TOP CHEF
16.00 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
18.00 AMERICA’S NEXT TOP MODEL
19.00 AMERICA’S GOT TALENT
20.00 TOP CHEF
21.00 TOP CHEF
22.00 SHARK TANK
A DÓNDE IR
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
+HOY, CARLOS ROLDÁN Y SU GRUPO, DANY CARABAJAL, SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, GRITO SANTIAGUEÑO, JOVITA SUBIRE Y DARÍO JIMÉNEZ Y SU BANDA, CON MÚSICA DEL RECUERDO, LATINO Y CUMBIA.
DESAFINADO BAR
(URQUIZA 267)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, RECITAL DE GONZALO TAHHAN.
FERIA BARRIAL ITINERANTE
+HOY, DE 18 A 22, CIRAS TIENDA DE BELLEZA, EN 24 DE SEPTIEMBRE 661, PLANTA ALTA, ENTRE CATAMARCA Y ALSINA.
+SÁBADO 14, DE 17 A 22, ALFREDO DEGANO 252 (BARRIO CABILDO)
CINES
SUNSTAR
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACION, MUSICAL. (ATP) DURACION: 108 Minutos
16.20 (Cast), 18.30 (Cast), 20.40 (Cast), 22.50 (Cast), 01.00 (Cast).
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCION. (+ 13 AÑOS) DURACION: 116 Minutos
18.00 (Cast)
BELLEZA INESPERADA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS) DURACION: 97 Minutos
20.30 (Cast), 22.30 (Subt), 00:30 (Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACION, MUSICAL. (ATP) DURACION: 108 Minutos
17.20 (Cast), 19.30 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):
HISTORICA, DRAMA (+ 16 años) DURACION: 139 Minutos
21.40 (Subt), 00.30 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCION. (+ 13 AÑOS) DURACION: 116 Minutos
17.00 (Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años) DURACION: 111 Minutos
19.30 (Subt)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCION (+ 16 años) DURACION: 118Minutos
22.00 (Subt), 00.40 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE, DRAMA, ACCIÓN. (+13 años) DURACION: 124 Minutos
16.50 (Cast), 19.30 (Cast), 22.10 (Subt), 00.45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
20.00, 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA
20.20 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01.00
LA REENCARNACION 2D APTA 16AÑOS ESTRENO
18.10, 22,40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00.50
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:20 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00.30
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
17.20, 18.00, 19.40, 22.00 (TODOS LOS DÍAS)