CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Enero 2017

HOY A LAS 18.45 CASO CERRADO

Hoy 20:33 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 MORFI CAFÉ

14.45 MOISÉS: ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASÍ

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

23.30 LOS MILAGROS DE JESÚS

00.30 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 REVANCHA

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CICLO DE COLECCION

14.00 NOTICIERO 7

15.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

15.30 PASIÓN POR EL TURF

16.00 RUIDO DE MOTORES

16.30 CIRCUITO ARGENTINO

17.00 LA TOCATA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 LA 40

21.30 NOTICIERO 7

22.30 ESTUDIO ABIERTO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 RAPSODIA EN MIAMI

08.54 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?

11.18 ESCUCHA TU DESTINO

13.38 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

15.54 UN LUGAR SOLITARIO PARA MORIR

16.01 LA CASA DE AL LADO

20.08 LÍNEA DE EMERGENCIA

22.00 LA LEYENDA DE HÉRCULES


TNT

09.24 CELULAR

11.06 TROYA

13.58 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

15.47 MI VILLANO FAVORITO 2

17.34 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE: PARTE 2

19.50 VIRGEN A LOS 40

22.00 DOS LOCOS EN PATRULLA

23.54 UN CRIMEN INESPERADO


TCM

08.45 EL TERROR

10.05 EL BOSQUE

11.50 LA MUJER PANTERA

13.05 LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES

14.40 CARRIE

16.15 EL RESPLANDOR

18.10 PSICOSIS

19.55 LA NIEBLA

22.00 VIERNES 13

23.35 EL EXORCISTA


SPACE

08.09 LOS INTOCABLES

10.20 CITY HALL

12.19 TERMINATOR 2: EL JUICIO FINAL

14.48 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

16.40 HIT & RUN

18.28 LA ESTAFA MAESTRA

20.28 LONDRES: DISTRITO CRIMINAL

22.00 HALLOWEEN II

23.51 LOS AMOS DE SALEM


CINECANAL

07.50 SABRINA

10.00 INFOMERCIALES

12.00 INFOMERCIALES

12.40 GREASE LIVE!

13.30 STAR TREK

17.10 HORTON

18.40 CJ7

20.15 PERDIDOS EN NUEVA YORK

21.50 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS

23.25 BEE MOVIE


SONY

08.00 SEINFELD

08.30 SEINFELD

09.00 CENTER STAGE: TURN IT UP

11.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

11.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

12.00 SEINFELD

12.30 SEINFELD

13.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

13.30 JOVEN Y HAMBRIENTO

14.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

15.00 TOP CHEF

16.00 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

18.00 AMERICA’S NEXT TOP MODEL

19.00 AMERICA’S GOT TALENT

20.00 TOP CHEF

21.00 TOP CHEF

22.00 SHARK TANK



A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

+HOY, CARLOS ROLDÁN Y SU GRUPO, DANY CARABAJAL, SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, GRITO SANTIAGUEÑO, JOVITA SUBIRE Y DARÍO JIMÉNEZ Y SU BANDA, CON MÚSICA DEL RECUERDO, LATINO Y CUMBIA.



DESAFINADO BAR

(URQUIZA 267)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, RECITAL DE GONZALO TAHHAN.

FERIA BARRIAL ITINERANTE

+HOY, DE 18 A 22, CIRAS TIENDA DE BELLEZA, EN 24 DE SEPTIEMBRE 661, PLANTA ALTA, ENTRE CATAMARCA Y ALSINA.

+SÁBADO 14, DE 17 A 22, ALFREDO DEGANO 252 (BARRIO CABILDO)

CINES

SUNSTAR

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACION, MUSICAL. (ATP) DURACION: 108 Minutos

16.20 (Cast), 18.30 (Cast), 20.40 (Cast), 22.50 (Cast), 01.00 (Cast).


PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCION. (+ 13 AÑOS) DURACION: 116 Minutos

18.00 (Cast)


BELLEZA INESPERADA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS) DURACION: 97 Minutos

20.30 (Cast), 22.30 (Subt), 00:30 (Subt)


SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACION, MUSICAL. (ATP) DURACION: 108 Minutos

17.20 (Cast), 19.30 (Cast)


HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTORICA, DRAMA (+ 16 años) DURACION: 139 Minutos

21.40 (Subt), 00.30 (Subt)


PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCION. (+ 13 AÑOS) DURACION: 116 Minutos

17.00 (Cast)


¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años) DURACION: 111 Minutos

19.30 (Subt)


INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCION (+ 16 años) DURACION: 118Minutos

22.00 (Subt), 00.40 (Subt)


ALIADOS (2D):

ROMANCE, DRAMA, ACCIÓN. (+13 años) DURACION: 124 Minutos

16.50 (Cast), 19.30 (Cast), 22.10 (Subt), 00.45 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

20.00, 22:30 (TODOS LOS DÍAS)


PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA

20.20 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01.00


LA REENCARNACION 2D APTA 16AÑOS ESTRENO

18.10, 22,40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00.50


PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:20 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00.30


SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

17.20, 18.00, 19.40, 22.00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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