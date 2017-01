Gabriela Michetti atrajo inversiones por más de u$s 2.000 millones

Fotos GESTIÓN. La vicepresidenta se reunió el año pasado con empresarios.

Vicepresidencia de la Nación dio a conocer el primer informe de gestión de Gabriela Michetti, que comprende el período diciembre 2015-2016 con los detalles del trabajo llevado a cabo por la funcionaria en áreas de hábitat, problemáticas de la mujer, discapacidad, las provincias, búsqueda de inversiones, relaciones internacionales y reclamos de ciudadanos.

Durante 2016, Michetti representó a la Argentina ante 18 jefes de Estado y casi 30 embajadores de los cinco continentes, siendo estas visitas oportunidades para atraer inversiones.

En total, la presidenta del Senado retornó con acuerdos y promesas de inversiones por 2.463 millones de dólares de diversas empresas. De Corea, firmó inversiones de Samsung por U$S 60 millones para la producción de heladeras en el Parque Industrial de Cañuelas. En Japón la cosecha fue importante. Consiguió divisas de Nissan Motors (U$S 700 millones), Toyota (U$S 60 millones), Bridgestone (U$S 196 millones), Marubeni (U$S 310 millones), Nexi (U$S 100 millones), Toyota (U$S 60 millones) y Mitsui (U$S 130 millones).

Desde Canadá, Enirgi Group presentó un plan de inversión por U$S 720 millones y Silver Standard por U$S 100 millones.

Los reclamos de los ciudadanos es otro de los puntos que destaca el informe. La solicitud de trabajo encabezó la lista de reclamos con 998, seguido de los de vivienda con 837.