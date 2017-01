"Los mandatarios se vieron beneficiados por el congelamiento del fondo del Conurbano"

Fotos PRESUPUESTO. Vidal se comprometió a "cuidar los recursos de la gente".

13/01/2017 -

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reivindicó nuevamente el envío de 25.000 millones de pesos por parte del gobierno nacional para la provincia de Buenos Aires, dijo que sus pares "se vieron beneficiados por el congelamiento del fondo del conurbano" y criticó a sus antecesores por haber "callado" lo que entiende es "una injusticia".

Vidal señaló que "todas las provincias reciben más de lo que aportan" por parte de la Nación -salvo Buenos Aires- y explicó que con esta última transferencia, se aportaron "9.500 pesos por cada vecino contra 30.000 pesos que reciben el resto de las provincias".

Sobre el manejo presupuestario de la Provincia, Vidal estimó que "el proceso tiene mucho para mejorar en el cuidado de los recursos de la gente" y dio ejemplos de distintas áreas donde se realizaron ahorros, como el caso de la publicidad oficial donde "en un año pasado con inflación de más del 30 por ciento se gastó menos de la mitad que el Gobierno de (Daniel) Scioli había gastado en 2015".

Sobre la gestión de Scioli, afirmó que "después de ocho años cada vecino sabe quién es" él, "lo que prometió y no cumplió. El vecino no necesita que yo se lo diga. Ya tuvo su tiempo y su oportunidad. No comparto su gobierno y tengo profundas diferencias con él. Pero el período de la pesada herencia pasó y yo me hago cargo de lo que hay hoy en la Provincia", subrayó la gobernadora.