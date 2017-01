Fotos Desde vendedores de palos para selfies hasta de toallones para la playa

Los vendedores de palos para selfies se han incorporado al vasto universo de vendedores ambulantes en las playas públicas y privadas de Mar del Plata. Además, aunque desde el año pasado asomaron con más fuerza, ahora se multiplicaron los cuentapropistas senegaleses que venden desde anteojos hasta bijouterie de todo tipo.

Tanto uno como el otro, tienen una muy buena demanda de parte de los turistas.

El precio de un palo de selfie va desde los $ 60 hasta los $ 80. Caminan de punta a punta voceando sus productos y, como quien adquiere un pareo, vestimenta que tiene una muy buena venta, los palos para selfies se les van de las manos a los ambulantes.

"Hay que estar atento a lo que quiere la gente. Yo, antes, vendía choclos y helados. Sigo haciéndolo pero con los palos de selfies me va muy bien", relató a EL LIBERAL Walter Oregón, un joven que viene, todos los días, desde Pinamar, para trabajar en la arena de Playa Grande. "La gente no regatea y eso hace que trabajemos bastante bien", dijo.

En tanto, Oresimi Kwanslets destacó que de todos los productos que vende, desde sombreros hasta pareos y bijouterie, lo que más salida tienen son los pareos que, en la playa, los venden entre $ 80 y $ 110.

Los clásicos

Los clásicos vendedores de choclos, helados, panchos y gaseosa están. Como todo clásico que se precie, permanecen inalterables. "Desde hace veinte años que vendo helados. Estoy orgulloso de mi trabajo y me siento a gusto con todo lo que hago. Con este trabajo sostengo mi familia. ¿Si hoy se vende? Como siempre, no ha mermado para nada", destacó José Rodríguez, un cuentapropista marplatense que vende helados en la popular Bristol. En la playa hay un estricto control que es ejercido por personal de la Municipalidad de Mar del Plata. No solo se controla la venta de productos comestibles sino también de anteojos, artículos de playa, sombreros, películas y música en formatos digitales, lonas y ropa. En tanto, en los concesionarios de los puestos en la playa también ofrecen productos en la categoría de "dulces". Algodón de azúcar, caramelos, goma de mascar con sabor a fruta. También semillas de girasol y papas fritas para los amantes de la sal. Además, se vende café caliente ($ 25 el vasito), té y chocolate caliente. Los jugos de fruta fresca, el agua embotellada, los refrescos, la limonada, los batidos y granizados.

Como bien dicen que en la variedad está el gusto, también se comercializan, además de los alimentos, desde protector solar hasta brillo de labios, toallas y baldes de arena.