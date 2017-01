Genoa apareció en la puja por Montoya

Fotos Walter Montoya con la camiseta de Rosario Central

13/01/2017 -

River y Boca comenzaron una puja millonaria por Walter Montoya, el volante de Rosario Central que se volvió la gran novela del verano. Por ahora, el club rosarino no quiere desprenderse de él y aguarda un número cercano a los 8 millones de dólares para venderlo, una cifra superior a los 6 iniciales que se habían propuesto conseguir por el volante de 23 años. Lo cierto es que ante el interés de los dos equipos más grandes de la Argentina, esta novela ya contó con varios capítulos y espera algunos más. Es que ya apareció un tercero en discordia, Genoa, que estaría dispuesto a pagar 6 millones de euros, la mayor cantidad entre tantas ofertas.

El vicepresidente canalla Ricardo Carloni reconoció en Radio 2: "Hay rumores de que puede llegar alguna oferta del exterior, pero no quiero hacer conjeturas porque falta hablar en la comisión, informar los detalles y sacar la resolución".

También señaló que entre las ofertas de los dos clubes grandes argentinos "lógicamente la de Boca es superior y hay que hablarlo en comisión directiva para ver qué decisión tomaremos".

El interés de River se explica en la fijación que tiene Marcelo Gallardo con el mediocampista canalla. El club de Núñez ofreció cinco millones de dólares por el pase del chaqueño, que fueron rechazados por los dirigentes de Arroyito. La reacción del presidente millonario, Rodolfo D’Onofrio, sería ofrecer 6 millones de dólares.

También Boca se metió en la pulseada: planteó la chance de pagar cuatro millones más la mitad del pase de Fernando Zuqui, y dejar al jugador en Central hasta junio. En el portal xeneize Azul y Oro dieron este jueves por caída la operación. "El club rosarino recibió una oferta formal del Genoa de Italia por 6 millones de euros. El club italiano supera todas las ofertas que se presentaron en la Argentina, tanto por el dinero que desembolsará como en el contrato del jugador", afirmó el sitio.

A su vez, el representante de Montoya, Daniel Luzzi, aclaró que quiere ponerle punto final a la novela para "porque esto no es una subasta nacional".

"Pusimos una fecha límite. Hasta acá llegamos. No podemos seguir con esto. Para el domingo o lunes, queremos una definición", precisó.

"Nosotros dimos ese plazo porque si no es imposible seguir. El desgaste es tremendo, sobre todo para el jugador que está en el medio", explicó Luzzi a AM 10.50 y añadió: "Nos sentaremos con la gente de Central para que pongan su propuesta sobre la mesa a ver qué tienen. Dicen que hoy llegará algo de afuera. Si no, se verán la de River y Boca".

El jugador decidirá

Antes de esa alternativa italiana, el representante aclaró que no sólo el dinero pesaba para el jugador. "La decisión va a ser de él. El lunes lo veía en River, pero ayer apareció Boca. Es un chico que habla poco, pero lo poco que habla hay que escucharlo. Walter irá donde se sienta más cómodo. Si dice que prefiere un club sobre otro, por más que haya ofertas superiores, va a jugar donde se sienta bien. Y la Libertadores (que River jugará y Boca no) es un peso importante. Seguro que jugarla va a pesar", tiró.