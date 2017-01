Fotos Un santiagueño nos cuenta cómo se vive la temporada más exitosa de Punta del Este Un santiagueño nos cuenta cómo se vive la temporada más exitosa de Punta del Este Un santiagueño nos cuenta cómo se vive la temporada más exitosa de Punta del Este Un santiagueño nos cuenta cómo se vive la temporada más exitosa de Punta del Este Previous Next

13/01/2017

Quienes eligen Punta del Este como destino favorito para vacacionar todos los años, aseguran que este verano es la mejor temporada de la historia de la ciudad. Y uno de los santiagueños que elige la costa esteña para descansar y disfrutar de sus playas desde hace 40 años es el Dr. Carlos León González Ávalos.

En un impasse de sus vacaciones, el abogado santiagueño, columnista de Radio Panorama, recibió a EL LIBERAL y nos contó cómo se vive la nueva temporada.

A modo de repaso, nos "pintó" la transición de la "Ibiza latinoamericana", desde ciudad colonial al epicentro del glamour.

"Llegué un poco de casualidad en la década del 70 y la verdad que me enamoré. Me pareció un balneario espectacular, fundamentalmente por el clima, porque por la mañana había sol, pero en la parte de sombra hacía frio", comentó. También dijo que le atrajeron "las playas salvajes que en esa década eran realmente muy constituidas y naturales; esa naturaleza le daban una belleza particular".

Además, le impactaron los edificios, que "a pesar de que era una ciudad chata por entonces, parecía diseñada por un mismo arquitecto".

Con estos encantos fue quedándose cada vez más tiempo en Punta del Este hasta que en 1980 se estableció en la ciudad y desde entonces veranea aquí y visita dos o tres veces más la ciudad el resto de año. "No dejé de venir ni una sola temporada, vine ininterrumpidamente 40 años. Hasta corrí todas los maratones", confesó orgulloso.





Transición





"Punta del Este se hizo un balneario cada vez más grande, la explosión fue en los años 90. Apareció Carlos Menem, estaba relacionado con los íconos de comida, de grandes boliches. El mejor café en los 90 estaba en el bar Charly, por ejemplo. Él venía aquí y todos los políticos estaban.

Así la política estaba ligada al espectáculo y surgió el hotel Conrad y otros edificios faraónicos. Lógicamente llegaron las presencias femenina, con Pancho Dotto y sus 200 modelos o con Roberto Giordano", relató González Ávalos.

En relación con la cantidad de turistas argentinos que están arribando a Punta del Este, según estimaciones son 500.000, el abogado destacó que "este año Punta del Este volvió con todo, a tal punto que dicen que es la mejor temporada de la historia. Vuelve a renacer uno de los íconos de Punta, que es Franco Macri, por sus empresas que tiene aquí. Y los uruguayos están fascinados con todo esto".