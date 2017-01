Fotos "Quiero tener a mi nieta, ya perdí uno y no quiero perderla a ella también"

Mientras la policía busca a un sujeto acusado de atacar a golpes y encerrar a su pequeña hija de 3 años, Ana Luján -abuela de la menor- pide a la Justicia que le entreguen de forma definitiva la tenencia de la menor, quien aún tiene marcas de las lesiones.

El aberrante hecho fue publicado en exclusiva por EL LIBERAL en la edición del pasado miércoles 11, cuando Ana se presentó en la Comisaría Nº1 del Menor y la Mujer y denunció que su nietita estaba encerrada, y que según los vecinos había sido salvajemente agredida.

‘Yo estaba en la casa de otra de mis hijas en Santo Domingo, porque otro de mis nietitos falleció y cuando regresé me enteré por mi sobrina que ella (por la víctima) estaba encerrada, solita en la casa y que el padre la había pegado con un cinto’, sostuvo la abuela de la pequeña al hablar con Noticiero 7.

Continuando con su relato, Ana manifestó que se fue hasta la casa de la pequeña y al advertir que estaba encerrada decidió ir a la policía. ‘Mi hija es esquizofrénica y ella no lo quería denunciar a su pareja, por eso yo lo hice. Cuando logramos sacarla, la levanto en mis brazos a la bebe y le pregunto si que le había pasado y ella me cuenta que su papá la había agredido. Le dije que me diga a donde y se levantó la remera, y allí me mostró la espalda’, sostuvo la angustiada mujer.

Al ser consultada por la actitud de su yerno para con la pequeña, Ana manifestó: ‘No sé por qué él se ensañaba con ella, no sé qué pasaba por su cabeza, pero siempre la maltrataba. Era a la única a la que siempre le gritaba’, explicó la mujer aclarando que su hija tiene además con el acusado otros dos hijos varones de 7 y 5 años.

Desde que la fiscalía tomó intervención en el caso, la pequeña se encuentra al cuidado de su abuela, pero ella pide la custodia definitiva. ‘Quiero que mi nieta se quede conmigo, yo quiero tenerla, ya perdí uno y no la quiero perder a ella también. Es muy linda’, decía mientras acariciaba los rizos de la pequeña a quien tenía en brazos.

Ana contó: ‘La otra abuela tampoco la quiere, pero yo la amo porque lleva mi sangre. Quiero que se haga justicia porque él siempre me la maltrataba, quiero que vaya detenido’.