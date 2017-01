Fotos Laurita se quebró y dijo que le "molesta que digan que se separó por Fede Bal y Barbie Vélez"

13/01/2017 -

Un desconcierto generalizado se vivió en Los Ángeles de la Mañana cuando, en medio de una entrevista a Miriam Lanzoni, Laurita Fernández rompió en llanto.

La panelista invitada al ciclo de ElTrece se quebró en vivo y Ángel de Brito interrumpió el móvil para preguntarle qué le pasaba.

"¿Estás llorando, Laurita? Pará Miriam, que tenemos otro problema acá. ¿Qué te pasó? ¿Te escribió alguien? Te ponés a llorar en el medio del programa mientras se pelean estas dos (por Nancy Pazos y Lanzoni). ¿Te escribió alguien que te dijo algo feo? Laura no me mientas, interrumpo todo", comenzó el conductor. "Por favor, sigan con la historia. No me pasa nada, no estoy llorando... Después lo charlamos, no da en este momento...", intentó minimizar la cuestión. Sin embargo, no pudo contener la angustia. "Me quedé yo mal, ay, odio esto... entiendo que sería un culebrón hermoso para una novela, pero es mi vida. Me molesta que digan que el tiempo dio la razón y sucedieron un montón de cosas más profundas entre Fede Hoppe y yo. Me molesta que se diga que nos separamos por Fede Bal y Barbie Vélez, fueron un montón de cosas las que provocaron que yo me separe de ese hombre", explicó Laurita.

Minutos antes de la entrevista a Lanzoni, el programa había mostrado una nota con Nazarena Vélez. En el video, la actriz hacía referencia a los guiños cómplices de Laurita con Fede Bal.

"Yo respeto mucho la relación que tuve y no me gusta que la gente opine. Si lo hubiese hecho me la banco, pero no tengo que bancarme algo que no hice como padecí el año pasado. Me harté. Llega un punto que digo basta, una cosa es lo que a mí me pasó con mi relación y claro que influyó porque él no se bancó todo lo que se dijo porque está el ego de hombre, el ego de macho y se lo ponía en un lugar horrible. Pero no resistió la relación porque estábamos mal", profundizó sobre los motivos de su ruptura con el productor de ShowMatch.