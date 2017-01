Fotos Hay luz en su mirada y serenidad en sus palabras: la nueva vida de la vedette que hoy triunfa en Mardel

13/01/2017 -

Paola se autodefinió como una persona de paz.

"Gracias al amor de Dios que me llegó en un momento especial. He pasado por muchísimas pruebas. Pasé muchas tormentas para tener esta paz que tengo hoy. Era necesario. Es parte de la vida. Son piedras en el camino que las tienes que esquivar. Estoy agradecida a Dios, mi familia y a los amigos que siempre me acompañan en todos los momentos. No ha sido fácil pero tampoco imposible: es no rendirse y seguir y luchar por lo que uno quiere y cuando menos lo espera el universo se confabula a tu favor y la magia sucede. Ser artista y estar arriba de un escenario es un hecho mágico", le confesó a EL LIBERAL.