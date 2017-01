Fotos Paola Miranda: una diosa suelta en Mar del Plata

13/01/2017 -

Paola Miranda dejó atrás los escándalos para enfocarse en su trabajo. Y todo se debió a un "trabajo intenso que hice de mi espiritualidad", tal como lo confesó, en una entrevista exclusiva, a EL LIBERAL en Mar del Plata, en donde lidera "La Revista de Mar del Plata".





-Tienes un rol protagónico y, nuevamente, de la mano de Carmen Barbieri.

-Es un gran logro. Lo esperé por mucho tiempo pero las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y la verdad es que quería que fuera de la mano de la señora Carmen Barbieri. Fue con ella, cuando yo era chica, que arranqué en la Revista, un género en el cual no tenía experiencia. Tengo una carrera de muchos años, porque arranqué desde muy chica, pero lo que es la Revista era algo completamente nuevo. Había encabezado, con Tristán, una Revista pero con Carmen me había quedado algo en el tintero. Ahora, estoy disfrutando mucho porque llegó en un momento especial de mi carrera y de mi vida. Estoy disfrutando de la amistad que tenemos con Carmen y también con Santiago Bal. Carmen me dio todas las garantías de que me iba a sentir bien y cuidada, y así lo es al estar al lado de ella.





-¿Haber vuelto con Carmen cuánto miedo has perdido y seguridad has adquirido?

-Lo que he aprendido de la Revista, y haber trabajado con una gran maestra como es Carmen, me ha servido para ponerlo en un escenario cuando me ha tocado cantar, a nivel internacional, junto con Juan Gabriel. He estado en escenarios que siempre soñé. Uno siempre sueña y nunca sabe si va a llegar. Haber estado con Juan Gabriel en el Madison Square Garden, en Las Vegas, en Los Ángeles y Washington. En esos escenarios me he plantado con una seguridad y una firmeza que lo aprendí en la Revista y en la Argentina. Hoy me siento tranquila, segura y consciente de que estoy para más.





-¿Eres obsesiva con tu trabajo?

-Soy una persona muy obsesiva, que cada día le gusta pulirse, aprender, estudiar. Nunca me relajo y sigo perfeccionándome. Un artista debe ser completo. En mi caso, tengo un abanico muy amplio: canto, bailo, actúo. Canto desde boleros hasta jazz, tango, cumbia, cuartetos. El artista se tiene que permitir explorar por todos lados Estoy en un momento pleno de mi vida.

-¿Por dónde pasa esa plenitud en estos momentos?

-Todo arranca desde adentro para afuera. He trabajado mucho en mi parte interna, en mi espiritualidad, en estar bien, en estar en eje y soltar cosas que no me hacen bien. Todo tiene que ver con que uno quiera soltar mochilas del pasado. Hice una especie de sanación en mi interior, que en algún momento de la vida tenemos que prestarle atención porque si no lo trabajamos son cosas que no nos permite avanzar: el saber pedir perdón y el saber perdonar.