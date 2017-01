Charlotte Caniggia desató la furia de los paraguayos por criticar su acento

Fotos Charlotte en el centro de la polémica.

Hoy 13:56 -

Charlotte Caniggia se vio envuelta en un nuevo escándalo, tras una polémica declaración que realizó durante su paso en el programa Pasapalabra.

La hija del "Pájaro", dijo que estaba a punto de concretar una cita con un muchacho, pero que cuando se dio cuenta que el "pretendiente" era paraguayo, por lo que suspendió todo.

"Estaba escribiéndome con un chico y estábamos por quedar para vernos. Le digo que me llame y me llama... era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en paraguayo cancelé la cita. Me la re baja ese acento. No me gusta el acento paraguayo", dijo entre risas.

Sus comentarios desataron la furia de la prensa del país vecino que la trató de "hueca, superficial y pelot..."

Te recomendamos: Charlotte Caniggia: "Loan no me deja salir a ningún lado"

"Es hueca, superficial, se tiñe el pelo, sos como nosotras", le expresó una periodista, mientras que otro agregó: "Su carrera es ser el bufón de Tinelli, es una descerebrada".

En la misma línea opinó otro conductor: "Está para mostrar las tetas, el cu... y callarse". Además, le cuestionaron que habla por ignorante y ni siquiera debe saber lo que es la "xenofobia". "Es conocida por hacer el papel de pelotu..., no se puede negar", resumió.

En tanto ella, se limitó a emitir un breve mensaje en Twitter, pidiendo disculpas y aclarando que nunca quiso ofender a los paraguayos.