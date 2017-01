Fotos Dolor en las redes sociales por el joven Patrick Hamann.

Tras conocerse la noticia de la trágica muerte de un joven de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el techo de una heladería céntrica, cientos de allegados eligieron las redes sociales para expresar sus condolencias.

Horas antes de que el joven de 25 años decidiera ponerle fin a su vida, en su cuenta de Facebook escribió “Es tan triste el filtro predeterminado para las interelaciones sociales, es mas les tiro este tema de Rodrigo para expresar el momento”, junto al video de una canción del cantante cuartetero “El Potro Rodigo”, la cual cuenta la historia de amor de dos personas coartada por los estratos sociales.

En los comentarios de la mencionada publicación sus amigos comenzaron a manifestar su asombro y dolor por lo sucedido. Alejandra Zappia escribió “Nadie entiende nada flaco... NADIE. Lo único que pido ahora, es que tengas paz en tu alma, donde quiera que estés. Ayuda y protege a tu familia, abrazo inmenso al cielo”, mientras que la usuaria “La Tana Maria Regina”, expresó su tristeza escribiendo “Una parte de mi ser...se durmió hoy...vuela en lo mas alto mi flaco....vuela y descansa en paz”.

Por su parte, la usuaria “Anniita Carito Lorenzo Patri” también movida por la sorpresa de la noticia, dejó el comentario “de grandes perdimos contacto. Pero de chicos tengo recuerdos. Nos llevabamos casi las mismas materias a diciembre,nos juntabamos en tu casa y tu mami siempre nos daba todo,eras mi compañero del cole. No lo puedo creer! No importa lo que digan estoy segura que se te fue la mano. No lo querias hacer.. Ahora te espera un cielo enorme,que en paz descanses! Y que brille la luz que no tiene fin. Por que es eterna. Cuida a tus seres amados desde donde estés. Lamento haberme alejado tanto tiempo amigo! Me duele y mucho,solo quedan recuerdos en mi memoria y un nudo en mi pecho”.