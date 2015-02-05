CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Enero 2017
A LAS 19.30 CINE. HOMBRES DE NEGRO 3
Por El Liberal
Hoy 20:29 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 NICK JR.
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 NICK JR. (CONTINÚA)
12.30 CINE . BENJI SIN CORREA
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CINE. BENJI SIN CORREA (CONTINUACIÓN)
14.45 LOS SIMPSONS
18.15 CINE. LEJOS DE CASA
19.30 CINE. HOMBRES DE NEGRO 3
21.30 CASADOS CON HIJOS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINUACIÓN)
00.15 GRAVEDAD ZERO
04.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 AYER NOMÁS
CANAL 9
12.00 ARGENTINA POR ARGENTINOS
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 DESFILE DE LAS ROSAS
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD
16.00 A CONFIRMAR
19.00 AMBIENTE Y MEDIO
20.00 EL MENTOR
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 COMO ANILLO AL DEDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA DESDE MAR DEL PLATA
CANAL 14
12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 CHIKUCHIS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAISANOS
19.00 EN ARMONIA
19.30 BÁSQUET CAPITALINA
21.00 LA 40
21.30 CICLO DE COLECCIÓN
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
13.00 TOP RANKING
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 SUPERMAN. BRAINIAC ATACA
08.35 CHIHUAHUA EL FANTASMA
10.15 TRES SON MULTITUD
12.35 LA PROPUESTA
14.50 EL GRINCH
17.01 LA MOMIA REGRESA
19.45 LA PROPUESTA
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? III
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 LA LLAMADA FATAL
11.00 ALF
11.30 ALF
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
16.20 BATMAN
18.40 BATMAN VUELVE
21.00 BATMAN ETERNAMENTE
23.15 SOBREVIVEN
TNT
06.47 MEJOR... IMPOSIBLE
09.17 MI VILLANO FAVORITO 2
11.03 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2
13.12 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
15.18 VIRGEN A LOS 40
17.22 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
19.12 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
22.00 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
00.21 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
01.53 PESADILLA EN LA CALLE ELM
SPACE
06.25 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
07.59 TERMINATOR 2
10.28 EJECUTOR
12.25 LOS DUQUES DE HAZZARD
14.21 LONDRES. DISTRITO CRIMINAL
15.53 LA ESTAFA MAESTRA
17.54 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
19.31 EL ATAQUE
22.00 NAFTA SÚPER
CINECANAL
09.00 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS
10.45 UNA NAVIDAD DE LOCOS
12.30 LA INVENCIÓN DE HUGO
14.50 HOY 13 MAÑANA 30
16.35 MONSTRUOS VS. ALIENS
18.20 OPERACIÓN VALQUIRIA
20.25 MISIÓN BABILONIA
22.00 INSURGENTE
SONY
08.00 SEINFELD
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 MELISSA AND JOEY
10.30 MELISSA AND JOEY
11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
11.30 APIA INTERNATIONAL SYDNEY
13.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY
14.30 JOVEN Y HAMBRIENTO
15.00 CAMBIADAS AL NACER
16.00 THE FOSTERS
17.00 THE FOSTERS
18.00 THE FOSTERS
19.00 LOBO ADOLESCENTE
20.00 LOBO ADOLESCENTE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30, EL LIBRO DE LA SELVA.
+HOY, A LAS 22.30, INSEPARABLES.
+HOY, A LAS 00.15, ANNA FRITZ. ENTRADAS A $30.
FERIA BARRIAL ITINERANTE
+HOY, DE 17 A 22, ALFREDO DEGANO 252 (BARRIO CABILDO)
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807
+HOY, A LAS 23, CLÁSICOS INTERNACIONALES DE RAY CHARLES, STING, ELTHON JOHN, GEORGE MICHAEL CON LAS CANTANTES GIULIANA CAMPIANTICO Y MARÍA LUJÁN SANTILLÁN. ACOMPAÑADOS POR LOS MÚSICOS AGUSTÍN ESTIGARRIBIA PESCE EN VIOLÍN, ANABEL YORBANDI EN GUITARRA Y BAJO, FLAVIA YORBANDI EN PIANO Y JOSÉ CORIA EN PERCUSIÓN. INTREPRETARÁN GRANDES ÉXITOS DE ARTISTAS, ENTRE OTROS.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+LUNES DE 16, DE 20.30 A 22, TALLER DE DANZAS FOLCLORE ARGENTINO Y RITMOS LATINOS, CON EL PROFESOR ÁLVARO SANTILLÁN.
CINES
SUNSTAR
SING VEN Y CANTA (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY - 14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast) 01:00 (Cast)
15/01 - 14:10 (Cast)16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+13 A)
14/01 - 15/01- 15:30 (Cast) 18:00 (Cast)
BELLEZA INESPERADA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 20:30 (Cast)22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY - 15-01-15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:30 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
HOY - 21:40 (Subt) 00:30 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY - 15/01- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
HOY-18-01 19:30 (Subt)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)
HOY - 14:15 (Cast) 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt) 00:45 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA
20:20- (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16AÑOS ESTRENO
18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:20- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
17:20- 18:00- 19:40- 22:00 (TODOS LOS DÍAS)