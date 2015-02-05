CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Enero 2017

A LAS 19.30 CINE. HOMBRES DE NEGRO 3

Hoy 20:29 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 NICK JR.

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 NICK JR. (CONTINÚA)

12.30 CINE . BENJI SIN CORREA

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CINE. BENJI SIN CORREA (CONTINUACIÓN)

14.45 LOS SIMPSONS

18.15 CINE. LEJOS DE CASA

19.30 CINE. HOMBRES DE NEGRO 3

21.30 CASADOS CON HIJOS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CASADOS CON HIJOS (CONTINUACIÓN)

00.15 GRAVEDAD ZERO

04.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 AYER NOMÁS

CANAL 9

12.00 ARGENTINA POR ARGENTINOS

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 DESFILE DE LAS ROSAS

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD

16.00 A CONFIRMAR

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 COMO ANILLO AL DEDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA DESDE MAR DEL PLATA

 


CANAL 14 

12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 CHIKUCHIS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 EN ARMONIA

19.30 BÁSQUET CAPITALINA

21.00 LA 40

21.30 CICLO DE COLECCIÓN

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

13.00 TOP RANKING

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 SUPERMAN. BRAINIAC ATACA

08.35 CHIHUAHUA EL FANTASMA

10.15 TRES SON MULTITUD

12.35 LA PROPUESTA

14.50 EL GRINCH

17.01 LA MOMIA REGRESA

19.45 LA PROPUESTA

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? III

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 LA LLAMADA FATAL

11.00 ALF

11.30 ALF

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

16.20 BATMAN

18.40 BATMAN VUELVE

21.00 BATMAN ETERNAMENTE

23.15 SOBREVIVEN

TNT

06.47 MEJOR... IMPOSIBLE

09.17 MI VILLANO FAVORITO 2

11.03 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

13.12 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

15.18 VIRGEN A LOS 40

17.22 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

19.12 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

22.00 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

00.21 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

01.53 PESADILLA EN LA CALLE ELM

SPACE

06.25 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

07.59 TERMINATOR 2

10.28 EJECUTOR

12.25 LOS DUQUES DE HAZZARD

14.21 LONDRES. DISTRITO CRIMINAL

15.53 LA ESTAFA MAESTRA

17.54 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

19.31 EL ATAQUE

22.00 NAFTA SÚPER

CINECANAL

09.00 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS

10.45 UNA NAVIDAD DE LOCOS

12.30 LA INVENCIÓN DE HUGO

14.50 HOY 13 MAÑANA 30

16.35 MONSTRUOS VS. ALIENS

18.20 OPERACIÓN VALQUIRIA

20.25 MISIÓN BABILONIA

22.00 INSURGENTE

SONY

08.00 SEINFELD

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 MELISSA AND JOEY

10.30 MELISSA AND JOEY

11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

11.30 APIA INTERNATIONAL SYDNEY

13.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY

14.30 JOVEN Y HAMBRIENTO

15.00 CAMBIADAS AL NACER

16.00 THE FOSTERS

17.00 THE FOSTERS

18.00 THE FOSTERS

19.00 LOBO ADOLESCENTE

20.00 LOBO ADOLESCENTE

A DÓNDE IR


CINE RENZI

(LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30, EL LIBRO DE LA SELVA.

+HOY, A LAS 22.30, INSEPARABLES.

+HOY, A LAS 00.15, ANNA FRITZ. ENTRADAS A $30.

FERIA BARRIAL ITINERANTE

+HOY, DE 17 A 22, ALFREDO DEGANO 252 (BARRIO CABILDO)

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807

+HOY, A LAS 23, CLÁSICOS INTERNACIONALES DE RAY CHARLES, STING, ELTHON JOHN, GEORGE MICHAEL CON LAS CANTANTES GIULIANA CAMPIANTICO Y MARÍA LUJÁN SANTILLÁN. ACOMPAÑADOS POR LOS MÚSICOS AGUSTÍN ESTIGARRIBIA PESCE EN VIOLÍN, ANABEL YORBANDI EN GUITARRA Y BAJO, FLAVIA YORBANDI EN PIANO Y JOSÉ CORIA EN PERCUSIÓN. INTREPRETARÁN GRANDES ÉXITOS DE ARTISTAS, ENTRE OTROS.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+LUNES DE 16, DE 20.30 A 22, TALLER DE DANZAS FOLCLORE ARGENTINO Y RITMOS LATINOS, CON EL PROFESOR ÁLVARO SANTILLÁN.

CINES

SUNSTAR

SING VEN Y CANTA (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY - 14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast) 01:00 (Cast)

15/01 - 14:10 (Cast)16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+13 A)

14/01 - 15/01- 15:30 (Cast) 18:00 (Cast)

BELLEZA INESPERADA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 20:30 (Cast)22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY - 15-01-15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:30 (Cast)

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

HOY - 21:40 (Subt) 00:30 (Subt)

PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY - 15/01- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

HOY-18-01 19:30 (Subt)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)

HOY - 14:15 (Cast) 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt) 00:45 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA

20:20- (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16AÑOS ESTRENO

18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:20- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

17:20- 18:00- 19:40- 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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