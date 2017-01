FÚNEBRES | 14 de Enero de 2017

Hoy 21:59 - FALLECIMIENTOS





• Eduardo Giovannoni

• Porfidio Ferreyra

• Patricio Federico Hamann

• Rodrigo Maximiliano Jiménez (Chaupi Pozo)

• Víctor Manuel Coria

• Olga Agüero

• Manuel Marcial Coronel

Sepelios Participaciones

AGÜERO, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus hijos Daniela, Olga, Alberto, h. pol., nietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio La Piedad a las 9, casa de duelo P. L. Gallo 330 sala Nº 2. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AGÜERO, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Hoy has partido de nuestro lado see que desde lo alto del Cielo estaras dandonos fuerza para continuar transitando en la vida. Tu consuegra Haydée de Segura, sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

AGÜERO, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|.





Sus hijas Daniela Eugenia del Valle Vázquez, Olga Marcela, Marcelo Seegura, nietos Tomas, Lautaro, y Mirko, Pedro Alberto Vazquez, Amelia Villalba y nietas Luciana, Constanza y Gabriela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serçan sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. La comunidad educativa del Colegio Secundario "Pbro. Juan N. Bures" de la Localidad de Villa la Punta, participa con profundo dolor el fallecimiento de papá de la docente Romina Arce. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Frías.

ARCE, CARLOS FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. La comunidad Educativa del Colegio Secundario "Pbro. Juan N. Bures de la Localidad de Villa la Punta, participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex docente de la casa y acompañan a sus familiares en este difícil momento, elevando oraciones en su memoria. Frías.

CORIA, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Su esposa Irene Risco, sus hijos Víctor, Alejandro, Natalia, Ivana, hijos pol. Gabriela, Gabriel, Claudio, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9h en el cementerio El Descanso. Cob Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

CORONEL, MANUEL MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Su esposa: Bety, sus hijos: Daniel, Roxana, Verónica, Maria y Karina, hijos pol. y nietos part. su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11,30 en el cement. de Los Flores. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GIOVANNONI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Su hijo Eduardo, su hija pol. Sarita, sus nietas Cecilia, Vanesa y Agostina, sus nietos pol. Franco, Adolfo y Roberto y su bisnieto Esteban participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus padres Horacio Hamann y María Teresa Alcaide, sus hermanos Alejandro y Lucía, hnos pol. Lucy Rojas y Maximiliano Corvalán, sus sobrinas Ana Victoria y Felicitas participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Vicente e Isabel Buxeda con sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Piden a Dios que dé fortaleza a los padres y derrame bendiciones y paz en Patricio, por quiénes, ofrecen oraciones.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Equipo directivo del profesorado San José y cuerpo docente del profesorado de Inglés participan con pesar el fallecimiento de su querido alumno Patricio y elevan a Dios Misericordioso oraciones por la paz de su alma y el consuelo a su familia.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores de Santiago del Estero acompaña con profundo dolor a nuestra socia y amiga Cielo Alcaide, por la partida de su hijo Patricio Hamann a los brazos del Señor. "Querido Patri, no hay distancias ni tiempo en el Cielo del amor". Ángel Artista, corazón estridente, campana del viento, vuelas sin medidas al universo luminoso de la paz. Te amamos.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. María Rosa Ledesma los abraza con profundo dolor a Cielo Alcaide y familia, en este difícil momento.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Josefina Santillán y Rafael Bonacina y flia. participan y acompañan con profundo dolor a su querida amiga Cielo y flia. en esta pérdida irreparable, rogando que Dios consuele sus corazones.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Compañeros del Departamento de Lengua de la Escuela De Comercio "Prof. Antenor Ferreyra" acompañan a su querida amiga Cielo y familia por tan irreparable pérdida y ruegan una oración en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Comisión directiva y cuerpo de delegados de Cisadems comparten el tremendo dolor por su partida.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Compañeros de su padre Horacio del Colegio San José "Promoción 74, te acompañan en este profundo dolor a vos y a tu querida familia

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Pedro Gelid y Claudia Murad acompañan en este profundo dolor a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Acompañaste nuestra lucha desde bebé. Amigos de la comisión directiva de Cisadems lamentan esta pérdida y acompañan a sus padres en este difícil trance.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Pablo Soria y familia participan con dolor su fallecimiento y eleva oraciones por su eterno descanso.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Carlos Argañarás y familia acompañan a sus seres queridos en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Luis Alberto de la Rúa y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Amigas de Cielo y Horacio: Marta Epstein, Tere Contreras, Graciela Pereyra, Mirtha Hatún y Nora Loto sienten con profunda tristeza la partida de Patricio quien fuera un rayo de luz con su sonrisa y simpatía.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Adela Chedid y José Cafure y flia. participan con gran dolor el fellecimiento de Patricio y pide para sus padres, hermanos, abuelos, el consuelo de Dios por su pérdida.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del hermano de la Lic. Ana Lucrecia Hamann.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|.





Daniel F. Yocca, su esposa Maria Lucrecia de la Cruz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios brinde pronta resignación a su apreciada flia.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Summa Colectivo de Arte participa con dolor tu partida. Acompañan a tu flia. en tan doloroso momento. Hasta el encuentro querido escritor. Ruega oraciones por tu descanso en paz.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Carlos A. Roldán, su esposa Mariana A. Franzone de Roldán e hijos Juan Carlos y Mariana Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en tan difícil momento a sus queridos padres Cielito y Horacio. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Susana Coria y Gabriela Amarilla participan gran congoja el fallecimiento del hijo de su querida amiga Cielo. ruegan oracioness por el eterno descanso de su alma.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|.





Con inconmensurable dolor, Gabriela Amarilla, su esposo Javier Perotti e hijos Maciel y Renzo participan el fallecimiento del hijo de sus queridísimos amigos Cielo y Horacio. Piden a Dios el terno descanso de su alma.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|.





"Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Antonio Mukdise y flia. lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a la flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltrán de Hamann; sus hijos Lastenia, Eugenio y sus respectivas familias y Federico Hamann Beltrán participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Su primo hermano Héctor Manuel Maldonado, su Sra. esposa María Cristina Rodríguez; sus hijos Pedro Pablo, María Alejandra, Héctor Martín y Ariel Fernando participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Ya estás en el camino de la eternidad, cumpliste tu misión en la tierra. Descansa en paz junto a tu padre y tu esposo Mario. Dios te tenga en la gloria. Sus primos Chicha Bruchmann, María C. Maldonado, sobrinos Patry, Lely Maldonado y Daniel Suárez Aragón, su sobrino nieto Martincito participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en esta irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Su sobrina, compañera y amiga Lely Maldonado, Daniel Suárez Aragón y su sobrino nieto Martincito participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna". Sus tíos Livia, Nancy, Nora, Nilda, Edith, Mabel, Víctor y Betty; Carlos y familia; Zunilde y familia Maldonado participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Gracias por los años que nos diste tu amor. Vives en nuestros corazones. Sus primos Sarita Reitich, Helmut Thuman, Daniel Shirly y Claudio, Elsa, Carolina y Francisco José.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Descansa en paz querida amiga. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Dante Héctor Sgoifo, su esposa Graciela Zurita, sus hijos y nietos acompañan a toda la familia, a sus hijos y nietos y Antonia.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Ing. Martín Gauna y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Alejandro. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Víctor y Rosita Mondschein acompañan a su querida flia. en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Pupy e Ilanit Scaliter y Jonathan Scaliter y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Nora, acompañamos a sus hijos en estos tristes momentos. Rogamos oraciones en su bendita memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Amiga querida tanto años y momentos compartidos, cuanto te voy a extrañar. Te llevaré siempre en mi corazón. Que descanses en paz junto a Payo. Te quiero mucho. Nacha Piazza, Alfredo Montoto, Luciana, Natalia y Lucas, Ramiro y María José participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados el día domingo en el cementerio israelita.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Teresa Cannata y Ángel José Mecozzi participan con inmensa pena su partida y se unen al dolor de su hijos, nietos, madre hermanas y demás familiares. Elevan una oración en memoria. Las Termas.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Carlos A. Jugo, su esposa Juani Morales de Jugo, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián y María Florencia con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Lucrecia Cisneros, sus hijas María de los Ángeles y Jazmín Auad participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con mucho cariño.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Lauro Sad, Alicia Gómez de Sad, sus hijos Ana Belén, Nicolás y Federico, sus hijas políticas Valeria y Melina Inés, su nieta Martina participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida e inolvidable amiga Nora. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Sus amigos de la Asesoría Legal de IOSEP: Dr. Carlos Gómez Zanni, Félix Orieta, Diego Vaca, Ignacio Bianchi, Pablo Lo Bruno, Belén Fernández, Daniela Moreno, Lucía Olivera, Anita Villalba y Juan Carlos Guzmán participan con profundo dolor su fallecimiento.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. La Sociedad de Oftalmología participa con profundo el fallecimiento de la madre de la Dra. Ana Constanza Parnás. Se ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Sara Josefina Feijóo de Achával e hijos Mercedes, José Manuel, Sara, Susana, Luis y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Carlos Ferreiro, María Susana Achával e hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Marta Angélica Weyenbergh de Monti y sus hijas María Carolina, María Belén, María Marta y María Silvia participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Chuchú en estos momentos de dolor.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. María Argentina Weyenbergh participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Adela Harón de Soria, su hija Marcela, Víctor y Jerónimo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Ciro Arévalo, su esposa Lidia Ester Harón, Jorge y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. ¡ Querida amiga ! Fuiste ejemplo de hija, esposa, madre, amiga y mujer. Profesionalmente brillante con la luz del conocimiento y la honrradez. ¡ Qué descanses en paz ! Te llevaré siempre en mi corazón. Gracias por los hermosos momentos compartidos !!! Silvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos María Natalia, Mario Franco, Maria Florencia y Pablo Valentín Ugozzoli con sus respectivas flias. participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Chini Habra y flia. participa con inmenso dolor la partida terrenal de su querida amiga y acompañan a su flia. en este dificil momento. Siempre te recordaremos por tu alegría y tu amor. Rogamos oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Con inmenso dolor despido la partida de Norita, un ser de tanta bondad, honestidad y generosidad, ruego que el Señor en su descanso eterno la proteja con su mirada y que brille para ella la luz que no tiene fin; y a sus hijos, madre y hermanas les de la fortaleza necesaria en este triste momento, para una cristiana resignación. Descansa en paz Norita. Dra. Elvecia A. Núñez.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. José Luis Guzman y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a todos sus seres queridos en estos momentoss de dolor. Ruegan y Elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Gloria Cárdenas y Luis López participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. y amigos en tan penoso momento. Elevan oraciones en ssu memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Lito Nazario y flia. despiden a Nora y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Los amigos de su hijo Mariano; Mono, Fede G., Fede D., Ante, Beni, Rodi, César y Dante participan con profundo dolor su partida y acompañan a él y a sus hermanoss Ale, Consti y Laura en este duro momento.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Antenor Ramón Ferreyra, Sara Achával, Antenor José y Milagros Ferreyra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mariano, Alejandro, Constanza y Laura en este dificil momento.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Silvia Abalovich y sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesyé, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Ana María Contreras de Campos, sus hijos Javier y Maximiliano Campos participan con mucho dolor la partida de su querida amiga Norita. Elevan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Joaquín Guzmán y Sra.; Diego Guzmán y Sra.; Ignacio Guzmán y Sra.; Adolfo Guzmán y flia.; Graciela Manzur y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus hijos y demás familiares.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Salvador Cuba y su esposa Emilse Jorge participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de Chuchú y acompañan a la flia. en su dolor.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Su amiga de la infancia Norma B. Galván de Messad, su esposo Arturo Federico y su hijo Agustín Messad despiden con gran cariño y con recuerdos muy gratos, imborrables, tanto tiempo compartido. Agradeciendo a Dios por su vida y por su feliz encuentro con el Señor. Acompañan y abrazan a sus amados hijos, sus nietos, su madre y a sus hermanas, con la seguridad de que ya no sufre más... Descansa en paz.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. La Sra. Decana Mg. María Arce, el Sr. Vicedecano Mg. Hugo M. Ledesma, Secretarios, Docentes y no Docentes de la Facultad de Humanidades Cs. Soc. y Salud - Unse participan con dolor el fallecimiento de la madre del docente Mariano Parnás y ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. María Elena de Flores, Negra de Maldonado y Perla de Boláñez participan con dolor el fallecimiento de la hija de nuestra amiga Lidia de Maldonado. Abrazan con cariño a toda la familia. Norita, siempre te recordaremos con afecto y agradecidas por la gentileza con que nos recibías, cuando visitábamos a tu madre. Descansa en paz.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. El Decano, Cr. Eduardo Barragán y el Equipo de Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del Lic. Mariano Parnás. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. César Federico Herrera y familia participan con inmenso dolor de su fallecimiento, acompañan a sus hijos y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Ignacio Lines y Gonzalo Ramírez participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Mariano y familia. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Amalia Elena Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos tristes momentos.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Querida familia Parnás Maldonado: Norita dejó de sufrir, y partió, pero cumpliendo acabadamente su tarea en este mundo: hija, hermana, esposa, madre, abuela, amiga, excelente profesional, hermosa... Y todo lo hizo bien porque estaba en ella, en su formación, en sus genes. ¡Qué orgullo para sus hijos la madre que tuvieron! Luego llegó inevitablemente el dolor, que soportó con entereza para que ustedes no sufrieran. El dolor de ver esa silla vacía nunca pasará, pero algún día, no sabemos cuando, surgirá de los labios de uno de ustedes un recuerdo gracioso, y entonces dolor y recuerdos irán de la mano. Es el alma de Norita viendo a sus hijos recuperados. Los abrazo fraternalmente y ruego que Nori descanse en paz. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. María del Carmen Galgani participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Sus amigos Oscar H. Ávila, María Utrera, sus hijos Horacio, Santiago, Mariano, Constanza, Leticia y su nieto Bautista participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de tanto dolor.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada, Dra. Ana Constanza Parnás. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dra. Constanza Parnás. Ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Matilde Herrera, su esposo Vicente Lo Bruno, sus hijos Fernando, Pablo y Ángeles y sus nietos Tomás, Manuela y Bianca, participan el fallecimiento de la querida Norita y acompañan afectuosamente a sus hijos, su madre y sus hermanas en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Enrique Agüero y Cecilia Degano; sus hijos Lucas y Natalia Guido; Juan Pablo y María Esperanza Loréfice; Javier y Milagros Ordoñez; sus nietos Lourdes, Florencia, Agustina, Tomás, augusto, Juan Cruz y Manuela participan su fallecimiento.

MARTURET MALDONADO, MÁXIMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. "Dejas que los niños vengan a Mí". Profesores Robert Olivera y Raquel Isas acompañan en su dolor al supervisor del Nivel Modalidades Educativas, Prof. Gabriel Marturet.

MARTURET MALDONADO, MÁXIMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. "Dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el Reino de los Cielos". Acompañan en el dolor a Gabriel y flia, sus compañeros del Area de Supervisión: Prof. Barrionuevo Héctor, Paz Elena, torres Cristina, Segovia Cecilia, Santillán Sandra, Baez Zulma, Secret. Técnico Docente Prof. Enerio Lugones, Personal de maestranza: Doña Irma y Don Tucho y miembros del Gabinete Psicopedagógico.

MARTURET MALDONADO, MÁXIMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Fabiola Medlell, personal del Gabinete Psicopedagógico, administrativo y de maestranza, acompañan con profundo dolor y elevan una plegaria para que Dios les de una pronta resignación a sus padres Karina y Gabriel.

MARTURET MALDONADO, MÁXIMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Director, personal docente y administrativos de la Esc. de Form. Prof. y Cap. Lab. Nº 7 Granaderos de San Martín acompañan al Sr. Analista, Gabriel Marturet y Sra. en tan doloroso y difícil momento.

NORIEGA, JOSÉ ROGER (Pedrin) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Su esposa Norma, sus hijos Carmen, Liliana, Julia, Roger y Marina; hijos políticos Roque, Puyi; Leopoldo y Roxana y familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Pje. 21 Nº 1367, Bº Colón y serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio La Piedad.

NORIEGA, JOSÉ ROGER (Pedrin) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus nietos Freddy, Silvia, Deborah, Melina, Yuliana, Rocío, Sergio y Santiago; nietos políticos María José, Juan, Yhoni, Nico y Sergio; sus bisnietos Josefina, Gabriel, Mateo, Thais, Luna, Zoe y Tiziano participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Pje. 21 Nº 1367, Bº Colón y serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio La Piedad.

SUÁREZ, JORGE ANÍBAL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado, Dr. Jorge Aníbal Suárez y esposo de la Dra. Delma del Valle Rodríguez. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JORGE ANÍBAL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega, Dr. Jorge Suárez y esposo de la Dra. Delma Rodríguez. Ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JORGE ANÍBAL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Miembros directivos, staff médico y de enfermería, mucamas y administrativos del Centro Renal Alsina participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida colega, Dra. Delma Rodríguez. Elevamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JORGE ANÍBAL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. El Dr. Guillermo H. Ibáñez y flia. participan con profundo dolor por el fallecimiento del esposo de la colega, Dra. Delma Rodríguez, elevamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JORGE ANÍBAL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. El Dr. Raúl Cejas y la Dra. Vanina Giraudo participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la colega, Dra. Delma Rodríguez, elevamos oraciones e su memoria.

SUÁREZ, JORGE ANÍBAL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. El cuerpo médico del Centro Renal Alsina: Dr. Raúl Cejas y Dr. Guillermo Ibáñez; staff médico: Dra. Campos Alejandra, Dr. Bucci José, Dr. García Hugo, Dra. Lencinas Romina, Dra. Villamayor Rocío, Dr. Pérez Ricardo, Dr. Aranda Raúl, Dra. Müller Vanesa acompañan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida colega y amiga, Dra. Delma Rodríguez. Elevamos oraciones e su memoria.

SUÁREZ, JORGE ANÍBAL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. "Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios". (Mateo: 5, 3-10). Compañeros, colegas y secretaria del Instituto "Baires" acompaña en el dolor a su familia.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Maria B, Constantinidi, sus hijos Andrea y Mariano Santiago con sus respectivas flias. acompañan con profunda triteza a sus amigos Ana, Gloria, Sarita y Alejandro, rogando al Señor resignación para su flia. y pideendo que brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. María Elisa Herrera e hijas participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento.

VIDAL, ANDRÉS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. María Gabriela Leoni e hijos Martín, Javier, Josemaría y María del Pilar Messad Leoni acompañan a Gloria y familia en este difícil momento.





Invitación a Misa

ARENA DE SAMBATARO, JULIETA XIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Xime, qué difícil ha sido tratar de adaptarme a tu ausencia, los días parecen transcurrir rápido pero hay momentos en los que me resisto y siento que nunca podré aceptar tu pronta partida al cielo. ¡Cuidanos desde allá arriba! Te extraño un montón. Tu esposo Ricardo Zambataro, tus hijos Santi y Lea y tu hija en el afecto Valentina invitan a la misa a las 21 hs. en Catedral al cumplir 5 meses de su partida.

ARENA DE SAMBATARO, JULIETA XIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. "Xime, en el hogar quedó un inmenso vacío desde tu partida y aunque siempre le agradezco a Dios por cada momento que compartimos a tu lado, sigo sin comprender por qué su voluntad fue llevarte si aquí eras tan querida". Te extrañamos mucho. Tu madre política Zully, tu cuñado Claudio, Daniela, sobrinos Ale, Ago, Mili, Milo, Jonathan y Julio invitan a la misa al cumplirse 5 meses de su partida, hoy en Catedral Basílica, a las 21hs.

CHAZARRETA, MARIANA DEL CARMEN - CHAZARRETA SILVESTRE (Buby) - CALDERÓN, RAMÓN ELEODORO (q.e.p.d.) Fallecieron el 26/6/06, el 8/8/ 14 y el 14/1/89|. Sus familiares invitan a la misa que con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de sus natalicios se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de sus almas.

FERNÁNDEZ DE CONTARDI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/16|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, sus hijos invitan a la misa que se celebrará en la iglesia La Merced hoy a las 20.30 para rogar por el eterno descanso de su alma.

HERRERA DE ALDERETE, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Eduardo Ayunta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Señor para que la recoja en su Seno y de a su familia cristiana resignación e invitan a la misa a celebrarse hoy a las 21 en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INFANTE, MIRTA LIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/16|. Un día como hoy, recordamos con nostalgia tus ojos bellos, llenos y profundo de amor consagrado de sacrificio perpetuo. Su esposo José, su hija Lourdes, su madre Bocha, sus hermanos Silvia y Coco; sus tíos hermanos políticos, sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse el octavo mes de su fallecimiento.

MANSILLA, ANTONIO DEL JESÚS (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/16|. Hijo, hace 4 meses que nos dejaste un gran dolor en nuestros corazones. Su mamá Arcelia, sus hermanos Dolores, Gustavo y Fanny invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

MANZUR DE NAVARRO, CANDELARIA (q.e.e.p.d.) Falleció el 14/5/16|. Su hija Adriana invita a familiares y amigos a la misa en su querida memoria, a celebrarse hoy en Catedral Basílica, a las 21 hs, al cumplirse ocho meses de su partida a la Casa del Padre.

SANTILLÁN, ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/10|. Hace siete años que nos dejaste para estar junto al Señor, a pesar del tiempo transcurrido seguimos extrañándote, tus silencios, tus consejos, tu sonrisa picaresca. El Señor lo dispuso así, y tuvimos que resignarnos, si es que se puede. Te queremos mucho, que descanses, lo merecías y brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Celia Beatriz Ger, sus hijos Santiago y Silvia, sus hijos políticos Angélica y Félix, sus nietos Santiago, Maxi, Lucía, Camila y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Gracias Simón Farja, gracias por acompañar hasta aquí a tu familia y amigos. No te conocemos a vos, si a tu papá Fredy, tu mamá Marta Silvana, a tu abuela Lidia y tíos Buchi y Pelusa, no podía ser más que un ángel. Dios es grande y bendijo a los seres que más quieres con el hijo que dejaste, quedó tu semilla. Hay cosas que están fuera del entendimiento humano, queremos encontrar una explicación y no la hallamos, solo al ver tu rostro joven y sonriente en la despedida, podemos decir a tus padres, hermanos, abuela, tíos y a todos tus amigos que te fuiste en paz. Gracias Simón por la tranquilidad que has irradiado al irte, gracias por haber existido. Elisa Alaimo de Salomón, Edith Salomón de Tundis, Marcelo Tundis, Nico y Luciano, Graciela Judith, Silvia Salomón, Marcelo Jozami, Yesmín y David Jozami.

MACCIÓ DE TÉVEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. Desde Quimilí abrazamos a nuestra querida señorita Eve en este triste momento. Roberto Jiménez, Pelusa Conde e hijos: Fanny, Erika, Maricel, Lucas, Fabián y Ariel, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

MORALES, SEGUNDA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/17|. Mari, Kikin Álvarez y Flia, participan con profundo dolor, y acompañan a su hija Graciela y flia. rogando una oración en su memoria





Invitación a Misa

DÍAZ, CARLOS RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/16|. Que experiencia tan triste tener que despedirte, comprender tu vuelo. Cuanto duele tu ausencia, mi alma desgarrada, suplica a Dios que disfrutes de la paz eterna. Te amamos papá, el vacío es enorme, danos fuerzas para seguir. Siempre serás nuestro héroe. Su esposa Pori, sus hijos Koki, Nani, Caro, Móni, Diego, su nieto Joaquín invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse dos meses de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

MOYA, JUAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/16|. Juani, cuanto dolor causó tu partida, el vacío que nos invade es tan grande, que no encontramos consuelo, no entendemos nada, no comprendemos, no aceptamos, lo único que sabemos mi querido Juani que, en un instante te arrebataron la vida y que se nos ha desgarrado el alma, mi campeón, eras nuestro campeón. Hoy recibiremos tus trofeos todos, todos, menos vos que con tus 16 añitos eras el campeón, eras un profesional, todos estamos orgullosos, pero también estamos todos vacíos, nada nos consuela, por eso hoy tu desconsolada Lela Amelia y abuelita Juana piden que intercedas ante Dios, Jesús y Mamá María y consuele a tus papás Daniela y Alejandro, a tus hermanitos que te extrañan las 24 hs. del día. Lucas Exequiel, Jeremías y Benjamín a tus abuelos Darío y Ana María, a tus tíos Julio, Adriana y Gustavo y primos Belén, Ana Luz, Sofía y Nacho. Te mandamos un beso grande y un te amamos mi querido campeón.





Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

FERREYRA, PORFIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus hermanos Pepe y Negro; hnos. pol. Chichi Coronel, sobrinos Pablo, Valeria y respectivas familias. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Taboada. EMPRESA SANTIAGO.

JIMÉNEZ DE SAAVEDRA, PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/1/17|. Dr. Jorge Jiménez y familia participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Elba. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ DE SAAVEDRA, PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/1/17|. Ing. Carlos Jiménez, Marta Fragalitti y familia participan con dolor el fallecimiento de la tía Elba. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ DE SAAVEDRA, PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/1/17|. Dr. Oscar Jiménez y familia participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Elba. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ DE SAAVEDRA, PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/1/17|. Dra. Elbi Jiménez y Cdor. Leonardo Jiménez y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ DE SAAVEDRA, PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/1/17|. Juan Carlos Marhe y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, RODRIGO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Su esposa Natalia Quiroga, sus hijos Pricila , Santino y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10h en el cementerio de Chaupi Pozo. Cob UOCRA. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.





Invitación a Misa

LEDESMA ROBERTO (q.e.p.d) Falleció el 14/12/16|. "Mi alma seguirá tu viaje, hoy me toca despedirte y aunque suplique no me abandones, entendí que debía dejarte ir. Cuanto amor siento por vos mi vida, me regalaste 48 años de pura felicidad y hoy cuesta aceptar que todo se acabó y sólo serán recuerdos, sólo yo se cuanto te "amo", donde sea que vayas te voy a encontrar, me quedo con tus valores, tus enseñanzas, tu amor y la dicha de ser tu esposa, descansa en paz pero no olvides aliviar mi dolor, te amo viejito, te amo con todas las fuerzas de mi corazón". Su esposa que te amo, te ama y te amará por toda la vida hasta nuestro nuevo reencuentro". Invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.





Agradecimientos

Recordatorios

LEDESMA ROBERTO (q.e.p.d) Falleció el 14/12/16|. "Vive entre los ángeles y entre las estrellas luminosas mirándome con tu gran amor, aún desde el más allá, mientras que yo en este mundo busco palabras hermosas para expresarte cuanto te extraño papá, mi mano sigue aferrada a la tuya, siento como me entibia, me acaricia, me calma como vos lo hiciste desde el momento en que nací y aún hoy por lo que no están , por los que si están, por los que vendrán, Te amamos papá: tus hijas Marcela, María de los Ángeles, Rocío, Pedro, Agustín y Lara, nietos y bisnietos. Las Termas.