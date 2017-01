Olímpico y la derrota menos pensada

Fotos SORPRESA. Echagüe le hizo 45 puntos en el último cuarto a Olímpico y dio el gran golpe en Paraná.

14/01/2017 -

Una caída dolorosa para el Negro. En Paraná, el conjunto de Fernando Duró perdió ante Echagüe por 105 a 87, en una noche para el olvido. Los entrerrianos llegaban a este duelo con 20 derrotas consecutivas y ayer, se sacaron la mufa ante el elenco bandeño con un demoledor cuarto parcial. El debutante Derrick Caracter fue la figura de la noche, al anotar 26 puntos.

El encuentro arrancó con dos equipos que mostraban buenas cosas en ataque, pero a ambos les costaba en defensa. El calor fue un factor determinante en la noche paranaense. La visita se llevaba el primer cuarto 29 a 27.

El conjunto de Fernando Duró era más rápido y cuando se lo proponía hacía daño, pero lejos de ir acentuando su superioridad, Echagüe lo emparejó y se hizo un rival molesto. El Negro se escapó a diez puntos, pero rápidamente, con Derrick Caracter como abanderado, el local acortaba distancias para irse al descanso largo abajo por dos puntos (42-44).

Federico Van Lacke puso a Olímpico a ocho puntos en el arranque del segundo tiempo con dos triples consecutivos. Pero como en toda la noche, la respuesta de Echagüe no se hizo esperar. Nocedal era el conductor, Davis rompía y Caracter era el encargado de anotar. El ex NBA, en su debut en la Liga, era indomable y Olímpico no le encontraba solución a su marca. El conjunto bandeño seguía arriba en el marcador y hasta llegó a sacar 10 de ventaja, pero el básquet de alto vuelo jamás apareció y encararía los últimos diez minutos con la misión de cerrar cuanto antes el partido.

Pero eso jamás pasó. Echagüe salió decidido a romper esa racha nefasta de derrotas y con un parcial de 12 a 2, pasó al frente. Carácter con su media distancia y Davis con dos bombas, le daban vitalidad a un equipo que se animó a más y que tuvo su premio. Ayerza también aportaba a la causa. Sebastián Uranga le dio más energía al equipo y fue importante en defensa. Olímpico se desdibujó y en apenas cuatro minutos, los paranaenses sacaron 15 puntos de ventaja (83- 68).

El cuarto final fue 45 a 22 para el local. Olímpico, por el contrario, perdió un juego que no estaba en los planes de nadie y Duró se fue muy preocupado por el nivel del equipo.