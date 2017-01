Infante espera resolver la suba del boleto en enero

Fotos INCREMENTO. Infante recalcó que cualquier decisión tendrá en cuenta el cuidado del bolsillo de los asalariados.

14/01/2017 -

Uno de los temas que domina la agenda de la comuna capitalina, el pedido de aumento del boleto del transporte público de pasajeros, tendría una definición antes de que finalice enero. Así lo transmitió el intendente Hugo Infante, quien de todos modos reafirmó su postura de que no dará un incremento si no hay un compromiso público de los transportistas de que renovarán las unidades y cumplirán con las frecuencias. Además, y sin referirse a cuánto podría ascender el valor del boleto, remarcó que tomará una decisión "cuidando el bolsillo de los vecinos".

El jefe comunal brindó una entrevista a Radio Panorama, en la que abordó varios temas que hacen a la actividad del municipio, pero en la que hizo hincapié en el pedido de aumento del boleto por parte de los transportistas.

Al respecto, Infante reiteró conceptos vertidos en una entrevista con EL LIBERAL: "He sido claro en la reunión con los empresarios, estoy de acuerdo con que pidan el aumento de las tarifas, porque aquí en Santiago con respecto a otras ciudades estamos abajo".

"Pero no todo pasa por aumentar", recalcó y advirtió: "No voy a dar ningún tipo de aumento y lo reitero, hasta que no haya un compromiso público de los empresarios de que con este aumento habrá una renovación de las unidades y que van a cumplir con las frecuencias".

Anticipó que en los próximos días, se reunirá nuevamente con los empresarios quienes darán a conocer su propuesta. "Ahí empezaremos a hablar sobre la suba, esto es un tema que lo queremos terminar antes de que comience febrero", apuntó. Sin embargo y dirigiéndose a los empresarios, remarcó que "a la gente no le gusta que aumente el boleto (actualmente en $ 5,75) y el servicio siga siendo deficiente. Yo también cuido el bolsillo de los asalariados", afirmó.

El jefe comunal recalcó que lo principal, es que se mejore el servicio. A modo de ejemplo, recordó la problemática de los remises truchos que levantaban pasajeros de las paradas y que ello se resolvió "cuando se mejoró el servicio público, solos fueron cayendo (los remises), porque si hay un buen servicio de colectivo, el vecino lo va a ocupar. Pero si tenemos un servicio malo, a nadie le gusta esperar media hora un colectivo", aseguró.