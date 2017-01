Malcorra confirmó que Macri irá a la Antártida

14/01/2017 -

En su paso por la base científica Carlini, una de las trece que administra la Argentina en la Antártida, la canciller Susana Malcorra confirmó que el jefe de Estado visitará el continente blanco.

"El Presidente va a viajar a la Antártida, está en su agenda", aseguró Malcorra, que junto al secretario de Logística del Ministerio de Defensa, Walter Ceballos, desembarcó ayer para supervisar el trabajo en la base argentina y tomar nota de las necesidades de mejoras que requieren los científicos en el único destacamento a cargo de la Cancillería que opera todo el año.

La canciller admitió que todavía no está definida la fecha del viaje de Macri, aunque no descartó que pueda ser este año. "No sé si va a venir en esta Campaña Antártica o en la próxima. Pero el Presidente va a venir. La decisión está tomada, simplemente resta definir cuándo", dijo.

Por otro lado, Malcorra llamó a "redoblar" esfuerzos para "profundizar la defensa de la soberanía, que en la Antártida se hace a través de la investigación científica" y así seguir siendo "pioneros" en el futuro del continente blanco.

Malcorra se convirtió ayer en la primera canciller argentina en visitar una base antártica de nuestro país. "Ésta es una visita muy especial por lo que Antártida significa para la Argentina", dijo.